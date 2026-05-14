Con De Rosa en el recinto y Vlaeminck ausente, sesionó el HCD tras dos semanas de tensión

El Concejo Deliberante desarrolló su primera sesión ordinaria de mayo, luego de atravesar dos semanas de tensión por la situación generada en torno al regreso a su banca del concejal Mauro De Rosa.

El edil de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó esta semana una nota en la que impugna cualquier procedimiento futuro de destitución o comisión investigadora en su contra. Incluso, advirtió que podría promover acciones por daños y perjuicios contra sus pares que intenten avanzar en tal sentido.

Todo gira alrededor de la denuncia en contra De Rosa formulada por la también concejala Tamara Vlaeminck en relación a los hechos ocurridos en el club Paraná a fines de febrero y que dio origen a una causa judicial.

Con De Rosa sentado en su banca en el recinto del Salón Dorado Municipal y Vlaeminck ausente, quedó respondida una de las dudas sobre el funcionamiento del HCD: cómo sesionar cuando ambos pidieron restricciones perimetrales.

Sin embargo, no parece ser una solución que conforme a nadie. El clima enrarecido persiste en las reuniones de comisión, el trabajo legislativo y se sintió incluso en los minutos previos y posteriores a la sesión, que se extendió por apenas 18 minutos. En el durante, no hubo una sola mención al tema.





Debates a medias

Los concejales rechazaron (8 a 7, ya que había solamente 15 presentes) el proyecto presentado por los concejales Joaquín González y Melina Panatteri para respaldar el proyecto de diputados de LLA para agilizar la restitución de inmuebles usurpados.

Por su parte, durante el debate por el aprobado proyecto de creación de la Casa del Estudiante de las localidades el concejal Martín Rivas criticó al autor de la iniciativa, Damián Mosquera (Nuevos Aires).

"Están utilizando nuevamente las herramientas legislativas equivocadas. Vender espejitos de colores a los chicos de las localidades es fácil. Emanar una expresión de deseo es sencillo. Aprobar esta resolución no cambia absolutamente nada" expresó el edil de Acuerdo Vecinal. Finalmente, planteó una moción para pasar a comisión la idea a fin de que se transforme en una ordenanza, que no fue acompañada por el resto de los bloques.

"Es una herramienta legislativa que tenemos dentro del Concejo. Si lo hubiéramos pensado como una ordenanza lo hubiéramos planteado de esa forma. Es una sugerencia y si podemos entre todos generar las condiciones para que se lleve adelante, mejor y en su momento trabajaremos en conjunto para que se concrete" respondió Mosquera.