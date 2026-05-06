Ante la finalización de la licencia de Mauro De Rosa, el HCD define los pasos a seguir

El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro, Martín Baraybar, expresó su preocupación y el rechazo de su bloque ante el pedido de reincorporación del concejal Diego De Rosa, quien había solicitado licencia a fines de febrero tras ser denunciado penalmente por abuso sexual simple. En declaraciones al programa local "Equipo de Radio", Baraybar advirtió sobre el impacto institucional que implica el retorno del edil mientras la Justicia aún no ha resuelto su situación.

"Ayer pasado el mediodía ingresó la nota del concejal De Rosa diciendo que va a volver a su banca. Claramente no hay ningún impedimento legal para que lo haga, más allá de la posición que cada bloque pueda tener con este tema", señaló Baraybar. El titular del cuerpo legislativo hizo hincapié en la contradicción ética que supone el ejercicio del cargo en estas condiciones: "Ser concejal y tener que tratar temas como violencia de género y abuso, por ejemplo, estando acusado de algo tan grave. Nosotros nos expresamos como bloque, como espacio político y creemos que no tiene que volver a la banca".

El hecho que motivó la intervención judicial ocurrió en las instalaciones del Club Paraná. Según consta en la denuncia, De Rosa habría protagonizado incidentes en el predio bajo un visible estado de alteración por ingesta de alcohol, lo que derivó en su expulsión por parte de las autoridades del club. La presentación judicial, realizada por la concejal Tamara Vlaeminck, describe situaciones de acoso y comportamientos que encuadran en delitos contra la integridad sexual ocurridos en la zona de baños de la institución.

Baraybar manifestó que, si bien rige el principio de inocencia, existe una responsabilidad institucional que proteger. "Bastante bastardeado está el Concejo Deliberante para que se le sume esto. Como presidente del Concejo tengo responsabilidades y tengo límites. Hay una decisión que tendrá que tomar el cuerpo", sentenció, agregando que "lo que más nos preocupa es cómo queda parado el HCD ante una situación como esta".

Respecto a los pasos a seguir, el presidente del cuerpo aclaró que "la Ley Orgánica plantea sanciones, pero no son cuestiones de un bloque ni del presidente del cuerpo". Finalmente, concluyó que la situación judicial no está resuelta y que "tiene el derecho de volver, lo que no nos quita el derecho al resto del cuerpo de tomar las decisiones que creamos pertinentes para que el cuerpo funcione de una forma correcta". Mientras tanto, la Justicia continúa con la recolección de testimonios y la evaluación de pruebas fílmicas para determinar las responsabilidades penales definitivas.