Escándalo en el HCD: Mauro De Rosa denunció a Tamara Vlaenmick por amenazas y también pidió una restricción perimetral

El concejal Mauro De Rosa formalizó una denuncia penal ante la Comisaría de la Mujer y la Familia contra su par Tamara Vlaenmick, tras un episodio ocurrido en las oficinas del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro.

Según consta en el acta judicial, el edil acusó a la funcionaria de ingresar de forma hostil a su despacho, proferir amenazas de muerte y causar disturbios en el recinto legislativo.

El episodio se da apenas dos días después del regreso del edil al HCD, tras un pedido de licencia desde febrero, cuando fue denunciado penalmente por Vlaeminck por un caso de abuso sexual simple en un hecho que investiga la Justicia en el club Paraná.

De acuerdo con el testimonio de De Rosa, el hecho se produjo ayer al mediodía mientras se encontraba trabajando en un proyecto para la comisión de discapacidad. En ese contexto, la concejal habría irrumpido en la oficina sin autorización previa y, con una actitud agresiva, habría manifestado frases intimidatorias dirigidas a los presentes, asegurando que los iba a "matar" y que contaba con el apoyo de la prensa para desplazarlos de sus cargos.

El relato del denunciante indica que, pese a los reiterados pedidos para que se retirara del lugar, Vlaenmick continuó con los gritos hasta que intervino el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, quien logró sacarla de la oficina. Al retirarse, la mujer habría provocado daños menores al golpear las puertas de acceso del bloque.

Ante la gravedad de los hechos y el tenor de las amenazas recibidas, la Justicia de Garantías Nº 3 de San Nicolás dispuso una medida cautelar. La resolución establece un perímetro de exclusión de 200 metros que impide a Tamara Vlaenmick acercarse al domicilio de De Rosa, así como a sus lugares de esparcimiento.

Asimismo, la justicia le ordenó a la edil abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto, ya sea personal o mediante medios técnicos, y evitar actos de perturbación en el espacio institucional compartido en el Concejo Deliberante. La restricción tiene una vigencia inicial de 60 días, con vencimiento el próximo 7 de julio.

La causa, caratulada preventivamente como "Amenazas", cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno y ya ha sido notificada a las autoridades policiales de San Pedro y al Juzgado de Paz local. Por su parte, el concejal De Rosa confirmó que aceptó la asistencia técnica y psicológica brindada por el Equipo de Atención a las Violencias municipal.

A raíz del episodio denunciado en febrero, Vlaeminck también pidió una restricción perimetral, en este caso contra el edil electo por La Libertad Avanza y que hoy integra el bloque Acuerdo Vecinal.



