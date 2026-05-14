Nuevo corte de energía por tareas de mantenimiento

COOPSER anunció un corte programado de energía para este, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en las líneas de baja tensión. La interrupción del servicio comenzará a lasy tendrá una duración estimada de dos horas.

Las cuadrillas de trabajo se desplegarán en un sector que comprende diversas arterias de la ciudad. Según el cronograma oficial, las zonas afectadas incluyen la calle Güemes y el Boulevard Moreno, ambos en el tramo del 1200 al 1900. Asimismo, se registrarán interrupciones en Balcarce del 1300 al 1600, General Pueyrredón del 1400 al 1700 y Ayacucho del 1400 al 1600.

El operativo también alcanzará a las calles Benefactoras Sampedrinas del 600 al 1100, Cruz Roja del 700 al 1100 y Hermano Indio del 800 al 1100. Desde la entidad informaron que estas labores son necesarias para garantizar la estabilidad de la red y prevenir fallas futuras en la distribución domiciliaria.

Finalmente, las autoridades aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas. En caso de registrarse lluvias durante la jornada del viernes, el corte será reprogramado y se comunicará oportunamente la nueva fecha de ejecución.



