El bloque Nuevos Aires pedirá la destitución de Mauro De Rosa por "inhabilidad moral sobreviniente"

El bloque de concejales Nuevos Aires anunció que solicitará formalmente al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro el inicio de un proceso de destitución contra el edil Mauro De Rosa. La decisión de la bancada se fundamenta en la "inhabilidad moral sobreviniente" del legislador para sostener su banca tras su reincorporación el pasado 5 de mayo, en medio de una causa penal abierta por presuntos delitos contra la integridad sexual.

A través de un duro comunicado, los concejales Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos enfatizaron que la banca legislativa "expresa una delegación de soberanía popular, no un patrimonio personal", y que quien la ocupa "debe estar a la altura de lo que esa representación exige". En ese sentido, calificaron el regreso de De Rosa al cuerpo como una acción que "no está a la altura de esa responsabilidad".

El documento detalla que los hechos investigados ocurrieron en el Club Paraná, un "espacio comunitario de uso familiar al que concurren menores", específicamente en un baño de acceso público. El bloque opositor recordó que la comisión directiva de la institución "expulsó al concejal esa misma noche y labró acta", y destacó que la denuncia penal cuenta con "testigos presenciales que ya declararon" y el acompañamiento de la Subsecretaría de Género municipal.

Respecto a la situación institucional, la bancada de Nuevos Aires planteó un dilema sobre la integridad del cuerpo deliberativo: "El derecho de la concejal denunciante a no sesionar con su denunciado es uno de los problemas. Otro, quizás mayor, atraviesa al cuerpo entero: qué institución estamos dispuestos a sostener".

Asimismo, el comunicado marca una distinción entre los procesos judiciales y la ética pública, señalando que la presunción de inocencia es una garantía penal, pero que "quien asume la representación del pueblo asume con ella una vara superior". Sobre el cambio de postura del denunciado, el bloque recordó que el edil "en febrero pidió disculpas y dijo estar avergonzado por sus actos", mientras que hoy "se declara inocente y denuncia 'rédito político'".

Finalmente, se confirmó que en la próxima sesión se presentará el proyecto para iniciar el procedimiento habilitado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que incluye la "conformación de una comisión investigadora y, en caso correspondiente, el procedimiento de destitución". Según manifestaron, el objetivo es defender "el honor de servir a los vecinos de San Pedro y la responsabilidad que ese honor impone".