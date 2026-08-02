La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó un paro nacional de 24 horas para este lunes 3 de agosto, una medida de fuerza que coincidirá con el reinicio de la actividad escolar tras el receso de invierno en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. La protesta alcanzará a las escuelas públicas de todos los niveles del país. En el territorio bonaerense, la jornada contará con la adhesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense, conformado por los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET.
TGD Padres TEA San Pedro celebrará su cuarto aniversario con cine distendido y jornadas informativas
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El grupo de familias TGD Padres TEA San Pedro Red Federal (EBP) anunció la realización de una agenda de actividades libres y gratuitas a lo largo de agosto, en el marco de la conmemoración de su cuarto aniversario, que se cumplirá el próximo 7 de agosto.
La propuesta central de los festejos consistirá en funciones de cine distendido con la proyección de la película Toy Story 5, acompañadas por una merienda solidaria y la entrega de material informativo con señales de alerta para promover el diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista.
El cronograma confirmado por la agrupación comenzará el lunes 4 de agosto a las 15 en el salón del Club de Jubilados de Gobernador Castro. Luego, las actividades continuarán el viernes 8 a las 15 en la biblioteca del barrio Las Canaletas, en la ciudad cabecera del partido.
Las jornadas se extenderán posteriormente a otras localidades del distrito: el viernes 15 de agosto a las 15 la cita será en el Club Talense de Río Tala, mientras que el viernes 22 a las 15 la propuesta llegará a la Casa del Teatro, en Santa Lucía.
Desde la organización señalaron que durante todo el mes aniversario se desarrollarán además diferentes instancias de información y capacitación, cuyos detalles y convocatorias específicas se darán a conocer gradualmente.
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