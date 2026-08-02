TGD Padres TEA San Pedro celebrará su cuarto aniversario con cine distendido y jornadas informativas

El grupo de familias TGD Padres TEA San Pedro Red Federal (EBP) anunció la realización de una agenda de actividades libres y gratuitas a lo largo de agosto, en el marco de la conmemoración de su cuarto aniversario, que se cumplirá el próximo 7 de agosto.

La propuesta central de los festejos consistirá en funciones de cine distendido con la proyección de la película Toy Story 5, acompañadas por una merienda solidaria y la entrega de material informativo con señales de alerta para promover el diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista.

El cronograma confirmado por la agrupación comenzará el lunes 4 de agosto a las 15 en el salón del Club de Jubilados de Gobernador Castro. Luego, las actividades continuarán el viernes 8 a las 15 en la biblioteca del barrio Las Canaletas, en la ciudad cabecera del partido.

Las jornadas se extenderán posteriormente a otras localidades del distrito: el viernes 15 de agosto a las 15 la cita será en el Club Talense de Río Tala, mientras que el viernes 22 a las 15 la propuesta llegará a la Casa del Teatro, en Santa Lucía.

Desde la organización señalaron que durante todo el mes aniversario se desarrollarán además diferentes instancias de información y capacitación, cuyos detalles y convocatorias específicas se darán a conocer gradualmente.