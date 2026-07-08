José Antonio Padula asumió la dirección interina del INTA San Pedro

El ingeniero en Producción Agropecuaria José Antonio Padula asumió de forma interina la dirección de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, una designación que garantiza la continuidad del proyecto institucional que actualmente desarrolla la unidad en la región. Con una sólida formación técnica, experiencia de gestión y un fuerte arraigo territorial, el profesional asume la conducción con el objetivo de fortalecer el trabajo orientado a la innovación, la extensión y el desarrollo sostenible de las cadenas productivas locales.

Padula es egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y profesor en Disciplinas Industriales por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su trayectoria respalda el cargo, ya que cuenta con más de 20 años de experiencia vinculada a la agricultura extensiva y posee un profundo conocimiento de los sistemas productivos característicos del norte bonaerense.

Desde agosto de 2023, el ingeniero se desempeñaba como jefe de la Agencia de Extensión Rural San Pedro. En esa función, lideró el trabajo territorial junto a productores de la región y coordinó el fortalecimiento de los vínculos entre la institución y los distintos actores del territorio.

Su labor en el organismo incluye la generación y difusión de información técnica, la articulación directa con productores para el desarrollo de ensayos a campo y la promoción de tecnologías y prácticas productivas adaptadas a las necesidades regionales. Con este recorrido construido en la zona, Padula asume el desafío institucional bajo el compromiso de consolidar una entidad cercana, innovadora y plenamente integrada al desarrollo sostenible local.