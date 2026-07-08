Rige un nuevo sistema para la obtención de licencias de conducir profesionales interjurisdiccionales

Comenzó a regir en toda la provincia de Buenos Aires un nuevo sistema para la obtención de licencias de conducir profesionales, una modificación de carácter administrativo que alcanza exclusivamente a las categorías interjurisdiccionales y que no genera modificaciones en los trámites para conductores particulares.

La medida impacta de manera directa en aquellas habilitaciones destinadas al transporte de cargas o pasajeros que requieran trasladarse entre distintas jurisdicciones del país. Por el contrario, las licencias profesionales de alcance jurisdiccional continuarán tramitándose de manera habitual en la Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en Mitre 1995, quedando habilitadas únicamente para realizar transporte dentro del territorio bonaerense, bajo un carnet que llevará la leyenda “Jurisdiccional”.

Bajo el nuevo esquema, para obtener o renovar una licencia profesional interjurisdiccional, los solicitantes deberán realizar previamente una evaluación psicofísica y una capacitación ante prestadores externos que se encuentren debidamente habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, para los casos que involucren una ampliación de categorías, se exigirá además cumplimentar una evaluación teórico-práctica. Una vez sorteadas estas instancias obligatorias, el trámite presencial se completará en las oficinas locales.

Respecto a la categorización, el municipio detalló que las subclases C.2, C.3 y E.1 mantendrán siempre un carácter interjurisdiccional de forma obligatoria, en tanto que las subclases C.1, D.1, D.2, D.3, D.4 y E.2 podrán tramitarse bajo cualquiera de las dos modalidades, dependiendo de las necesidades del conductor. Ante cualquier tipo de duda o consulta, las personas interesadas pueden dirigirse directamente a la sede de la Oficina de Licencias de Conducir local.