Rige un nuevo sistema para la obtención de licencias de conducir profesionales interjurisdiccionales
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Bajo el nuevo esquema, para obtener o renovar una licencia profesional interjurisdiccional, los solicitantes deberán realizar previamente una evaluación psicofísica y una capacitación ante prestadores externos que se encuentren debidamente habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, para los casos que involucren una ampliación de categorías, se exigirá además cumplimentar una evaluación teórico-práctica. Una vez sorteadas estas instancias obligatorias, el trámite presencial se completará en las oficinas locales.
Respecto a la categorización, el municipio detalló que las subclases C.2, C.3 y E.1 mantendrán siempre un carácter interjurisdiccional de forma obligatoria, en tanto que las subclases C.1, D.1, D.2, D.3, D.4 y E.2 podrán tramitarse bajo cualquiera de las dos modalidades, dependiendo de las necesidades del conductor. Ante cualquier tipo de duda o consulta, las personas interesadas pueden dirigirse directamente a la sede de la Oficina de Licencias de Conducir local.
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