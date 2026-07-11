Falleció Estela Oliveros, ex presidenta del Club Mitre y referente de la colectividad libanesa

Un profundo pesar causó en la comunidad el fallecimiento de Estela Luján Oliveros Hadchiti, reconocida dirigente institucional del ámbito social, cultural y deportivo local, a los 64 años de edad. A lo largo de su trayectoria, Oliveros Hadchiti destacó como una de las principales impulsoras en el país de la difusión de la historia y la cultura de la colectividad libanesa, desempeñándose activamente como dirigente de la Unión Cultural Argentino Libanesa.

En el plano deportivo, se convirtió en la primera mujer en ejercer la presidencia del Club Atlético Mitre, cargo que ocupó entre los años 2019 y 2024. Su gestión al frente de la entidad dejó una impronta de crecimiento y consolidación institucional.

Tras conocerse la noticia, la comisión directiva emitió un comunicadopara despedirla, en el que resaltaron "su pasión por nuestros colores que salpicaba cada rincón del club". En el mismo escrito, las autoridades destacaron "la alegría, el compromiso y el amor con los que trabajó por Mitre" y aseguraron que tales valores "dejarán una huella imborrable en nuestra historia y en el corazón de quienes compartieron el camino junto a ella".

El fuerte arraigo de la dirigente con la institución deportiva había quedado registrado en una entrevista realizada por Germán Codó para el libro que resume la historia de la entidad. En dicha oportunidad, Estela reflejó su vínculo con el club al expresar textualmente: “Soy socia de Mitre desde el 9 de abril de 1963, contando con pocos meses de vida. Desde luego, mi padre me hizo socia en aquel momento, ya que en mi ámbito familiar el club era algo importante. Lo fue para mi abuelo Oliveros, para mi papá ‘El Negro’ y para mi otro abuelo, Juan Ángel Bultri”.

Olvieros contaba, además, con una extensa trayectoria en la sucursal local del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Sus restos son despedidos en el centro de servicios sociales de COOPSER, en Avenida 3 de Febrero 1475, hasta las 9 horas del domingo.