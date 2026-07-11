Segunda jornada de "Calle Patria", Mercados Bonaerenses y camiones comunitarios frente a la Plaza Constitución

Con una variada agenda de actividades recreativas, comerciales y culturales, este sábado se lleva a cabo la segunda jornada del programa "Calle Patria". La propuesta tiene lugar nuevamente sobre calle Pellegrini, en el sector ubicado frente a la Plaza Constitución y el Palacio Municipal

El evento congrega una feria de emprendedores, carros gastronómicos, espectáculos musicales en vivo y un sector de entretenimientos infantiles que incluye inflables y espacios de arte.

Asimismo, la cantina del predio se encuentra bajo la coordinación de los representantes de Paraná Fútbol Club. En paralelo, los asistentes pueden disfrutar de una exhibición especial de autos antiguos.

Además del sector de emprendedores, en el plano comercial la propuesta se complementa con el programa provincial Mercados Bonaerenses, cuyos productores locales se encuentran apostados sobre la calle Yrigoyen, entre Pellegrini y Mitre.

En dicho sector, se destaca la presencia de los camiones comunitarios de pastas, lácteos y pescados, que ofrecen mercadería a precios promocionales. Los consumidores pueden acceder además a un beneficio exclusivo de reintegro del 40 por ciento en sus compras al abonar a través de la aplicación digital Cuenta DNI del Banco Provincia.