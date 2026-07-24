El OCEBA reconoció el reclamo de COOPSER y el loteo Azahar abonará la deuda por obras eléctricas

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) reconoció el derecho de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro Ltda. (COOPSER) a reclamar y cobrar la deuda mantenida por el emprendimiento inmobiliario Azahar San Pedro S.A. por las obras de electrificación ejecutadas en dicho desarrollo.

Durante la audiencia celebrada ante la autoridad de control provincial, el desarrollador acordó la cancelación del saldo pendiente, por un monto total de $31.219.529,99, mediante un plan de pagos estructurado en tres cuotas.

Desde el Consejo de Administración de la cooperativa señalaron que el entendimiento confirma la posición sostenida por la entidad desde el inicio del conflicto, en relación con las obras de infraestructura eléctrica concretadas conforme al presupuesto previamente aceptado por la firma emprendedora. Las tareas, que incluyeron la finalización de la tercera etapa de los trabajos, habían sido cuestionadas por el privado una vez concluidas.

A lo largo del trámite administrativo ante el OCEBA, la cooperativa aportó la documentación técnica, contractual y jurídica requerida, manteniendo la postura de que el costo de las adecuaciones de la red para nuevos desarrollos privados debe ser afrontado por las empresas impulsoras para preservar el patrimonio común de los asociados.