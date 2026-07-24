El Centro de Comercio lanza una encuesta sobre compras online

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro lanzó una encuesta anónima orientada a analizar los hábitos y experiencias de compra por internet de la comunidad local, con el objetivo de evaluar el impacto del comercio electrónico en la economía del distrito y recopilar datos estadísticos sobre las nuevas modalidades de consumo. El relevamiento busca determinar la frecuencia de las transacciones digitales, los montos promedio invertidos por operación y por mes, las plataformas más utilizadas y los rubros de mayor demanda durante el último trimestre. Asimismo, indaga en los motivos que impulsan la elección del canal online y en si los usuarios realizan consultas previas de precios en los establecimientos físicos de la ciudad.

El OCEBA reconoció el reclamo de COOPSER y el loteo Azahar abonará la deuda por obras eléctricas

 


El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) reconoció el derecho de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro Ltda. (COOPSER) a reclamar y cobrar la deuda mantenida por el emprendimiento inmobiliario Azahar San Pedro S.A. por las obras de electrificación ejecutadas en dicho desarrollo.

Durante la audiencia celebrada ante la autoridad de control provincial, el desarrollador acordó la cancelación del saldo pendiente, por un monto total de $31.219.529,99, mediante un plan de pagos estructurado en tres cuotas.

Desde el Consejo de Administración de la cooperativa señalaron que el entendimiento confirma la posición sostenida por la entidad desde el inicio del conflicto, en relación con las obras de infraestructura eléctrica concretadas conforme al presupuesto previamente aceptado por la firma emprendedora. Las tareas, que incluyeron la finalización de la tercera etapa de los trabajos, habían sido cuestionadas por el privado una vez concluidas.

A lo largo del trámite administrativo ante el OCEBA, la cooperativa aportó la documentación técnica, contractual y jurídica requerida, manteniendo la postura de que el costo de las adecuaciones de la red para nuevos desarrollos privados debe ser afrontado por las empresas impulsoras para preservar el patrimonio común de los asociados.