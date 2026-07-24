El Centro de Comercio lanza una encuesta sobre compras online

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro lanzó una encuesta anónima orientada a analizar los hábitos y experiencias de compra por internet de la comunidad local, con el objetivo de evaluar el impacto del comercio electrónico en la economía del distrito y recopilar datos estadísticos sobre las nuevas modalidades de consumo.

El relevamiento busca determinar la frecuencia de las transacciones digitales, los montos promedio invertidos por operación y por mes, las plataformas más utilizadas y los rubros de mayor demanda durante el último trimestre. Asimismo, indaga en los motivos que impulsan la elección del canal online y en si los usuarios realizan consultas previas de precios en los establecimientos físicos de la ciudad.

En relación con el desarrollo económico regional, la iniciativa consulta sobre las mejoras que el comercio sampedrino debería implementar para incentivar las ventas locales, el margen de costo adicional que los consumidores estarían dispuestos a abonar por productos de la zona y la factibilidad de utilizar una herramienta digital destinada a comparar la oferta comercial del municipio.

Desde la entidad organizadora señalaron que los resultados de la consulta, cuya resolución demanda aproximadamente dos minutos, permitirán elaborar un diagnóstico de situación para diseñar estrategias que fortalezcan al sector comerciante y emprendedor. La encuesta se encuentra disponible en el sitio web oficial y redes sociales de la institución, así como también a través de la opción de solicitar el enlace mediante mensajería instantánea.

Ingresar a la encuesta a través de este enlace