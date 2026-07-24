El Centro de Comercio lanza una encuesta sobre compras online

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro lanzó una encuesta anónima orientada a analizar los hábitos y experiencias de compra por internet de la comunidad local, con el objetivo de evaluar el impacto del comercio electrónico en la economía del distrito y recopilar datos estadísticos sobre las nuevas modalidades de consumo.
En relación con el desarrollo económico regional, la iniciativa consulta sobre las mejoras que el comercio sampedrino debería implementar para incentivar las ventas locales, el margen de costo adicional que los consumidores estarían dispuestos a abonar por productos de la zona y la factibilidad de utilizar una herramienta digital destinada a comparar la oferta comercial del municipio.
Desde la entidad organizadora señalaron que los resultados de la consulta, cuya resolución demanda aproximadamente dos minutos, permitirán elaborar un diagnóstico de situación para diseñar estrategias que fortalezcan al sector comerciante y emprendedor. La encuesta se encuentra disponible en el sitio web oficial y redes sociales de la institución, así como también a través de la opción de solicitar el enlace mediante mensajería instantánea.
Ingresar a la encuesta a través de este enlace