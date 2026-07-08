Contribuyentes juntan firmas para rechazar la entrega de inmuebles públicos a Ashira

Un grupo de vecinos y contribuyentes elevó una nota formal dirigida al Intendente Cecilio Salazar, y al Concejo Deliberante para "manifestar nuestro más enérgico rechazo ante la intención del Departamento Ejecutivo de transferir, vender o entregar bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio público municipal a la empresa Ashira S.A., con el fin de cancelar la deuda que el municipio mantiene con dicha firma".

En la presentación, los peticionantes argumentaron el valor comunitario de las propiedades afectadas y sostuvieron que "los bienes del Estado municipal constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sampedrina". En la misma línea, advirtieron que "utilizar la tierra o bienes públicos como moneda de cambio para saldar deudas de gasto corriente representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio".

Los firmantes se refirieron además a la situación económica de la administración local y manifestaron que "la crisis financiera de la comuna no debe resolverse descapitalizando a San Pedro". Ante esto, propusieron que "el Ejecutivo y el cuerpo legislativo deben buscar alternativas de financiamiento, planes de pago o reestructuraciones de deuda que no impliquen el desprendimiento de recursos inmobiliarios públicos".

Hacia el final de la misiva, los ciudadanos reclamaron medidas inmediatas a las autoridades locales. "Solicitamos de manera urgente al Señor Intendente que desista de esta iniciativa y, al Honorable Concejo Deliberante, que rechace cualquier proyecto de ordenanza que intente convalidar la entrega de estos inmuebles", concluye el documento, "a la espera de una respuesta favorable a la protección del patrimonio de nuestro pueblo".