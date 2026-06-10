LALCEC y el Municipio realizaron una campaña de concientización sobre el cáncer de colon

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Pedro, en articulación con la Municipalidad, llevó adelante una nueva campaña de prevención del cáncer de colon que incluyó charlas informativas y acciones de concientización destinadas a la comunidad. La actividad tuvo como escenario principal la vereda de la sede institucional, donde se instaló un colon inflable gigante para facilitar las explicaciones didácticas sobre la importancia de los controles preventivos.

La propuesta abierta al público contó con una destacada participación de personas que asisten a la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Durante la jornada se brindó información clara sobre los mecanismos de prevención, las pautas para una detección temprana, la adopción de hábitos saludables y los controles médicos gratuitos que se encuentran disponibles a través de la delegación de LALCEC.

El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de LALCEC San Pedro, María Cecilia Cappelletti. En el turno de la tarde, se sumaron el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñañes. Por su parte, las disertaciones médicas y técnicas estuvieron a cargo de la doctora Lorena Reines y la licenciada en Nutrición Virginia Rodríguez.

En el marco de las charlas, las especialistas remarcaron que el cáncer de colon es una enfermedad de alta incidencia en la Argentina, pero enfatizaron que se trata de una patología altamente prevenible si se realizan los estudios correspondientes a tiempo. En ese sentido, los profesionales instaron a la población a no esperar la aparición de síntomas para realizar la consulta médica, especialmente en el rango etario que va de los 50 a los 75 años, o de manera anticipada en caso de registrar antecedentes familiares.

Finalmente, la campaña abordó la incidencia directa que tienen los hábitos cotidianos en la reducción de riesgos. Las profesionales hicieron hincapié en la necesidad de mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regular, conservar un peso saludable, cuidar la salud mental y reducir drásticamente el consumo de alimentos ultraprocesados como pilares fundamentales para la prevención de la enfermedad.