La banda sampedrina Ciervo Tapera es finalista del certamen para tocar en Cosquín Rock 2027

La formación de rock sampedrina Ciervo Tapera avanzó a la instancia definitoria del certamen nacional "Sacamos las Bandas del Garage", certamen impulsado por Cosquín Rock Radio que otorgará a la propuesta ganadora un espacio dentro de la programación de la edición 2027 del tradicional festival.

El concurso federal registró la participación de más de 600 agrupaciones y solistas de diversos puntos del país. Tras una primera etapa de evaluación, el comité organizador seleccionó a los diez proyectos finalistas que competirán por el cupo en el escenario principal, decisión que quedará en manos de un Jurado de Notables compuesto por figuras y referentes de la música nacional.

En este tramo decisivo, la agrupación local representa a San Pedro y a la provincia de Buenos Aires en una nómina que completan Cada Cual (Santa Fe), Ave Negra (San Luis), Toboganes Acuáticos, Bruno Pinto y Julián Julián y Los Galgos (Mendoza), Kambalache (La Rioja), junto a Lavanda Ámbar, DI33Z y Los Gorgonitas (Córdoba).

El jurado estará integrado por Germán Daffunchio (Las Pelotas), Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Loretta Sorbello (ganadora edición 2025), Ricardo Tapia (La Mississippi), Daniel Suárez y Germán "Cóndor" Sbarbati (La Bersuit), Beto Olguin (Los Pérez García), José Palazzo y Fernando Ormeño (Los mentidores), Diego Pampiglione (Los Caligaris), Francisco Lago (Cruzando el Charco), Goyo Degano (Bándalos Chinos) y Cesar Andino (Cabezones).

El proyecto musical está conformado por Matías Pisani en voz y guitarra, Leonel Mamberto en guitarra y coros, Andrés Corbalán en armónica, Lucas Pisani en bajo y coros, Franco Santachita en percusión y Boris Kropylnycky en batería, quienes aguardan la resolución final que definirá al grupo que se sumará a uno de los encuentros musicales de mayor trayectoria en Argentina.







