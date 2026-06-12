El Sindicato de Empleados de Comercio conmemoró su 90° aniversario con un fuerte llamado a la unidad gremial

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro celebró hoy sus 90 años de trayectoria institucional con un mensaje de su secretario general, Marcelo Mosteiro, quien destacó la vigencia de la organización y el rol de las sucesivas generaciones de trabajadores en la consolidación del gremio en el ámbito local.

A través de un documento oficial, la conducción de la entidad mercantil repasó el devenir histórico de la organización bajo la consigna “¡Construyendo derechos, fortaleciendo la unidad y acompañando a la familia mercantil de San Pedro!". En ese marco, Mosteiro remarcó: "Hoy celebramos 90 años de Historia, Compromiso, Militancia y Construcción colectiva. Nueve décadas en las que generaciones de trabajadores mercantiles, dirigentes, delegados y afiliados hicieron posible el crecimiento de nuestro Sindicato, defendiendo derechos, la justicia social, y fortaleciendo la solidaridad como valor fundamental".

La conmemoración incluyó un reconocimiento explícito a las distintas estructuras que componen la red de prestaciones del sindicato en la ciudad. El dirigente mercantil señaló que el aniversario "nos invita a recordar el camino recorrido, y a reconocer el aporte de nuestros afiliados y de los entes colaterales que integran el SEC SAN PEDRO – OSECAC agencia SAN PEDRO, CFL 402 SEC SAN PEDRO y CASA DE LA CULTURA 'FABIAN MIRANDA', que a lo largo de los años han acompañado y ampliado la acción gremial, brindando servicios, contención, formación, educación y cultura; además de generar espacios de encuentro para la gran familia mercantil".

Asimismo, el documento emitido por la Comisión Directiva rindió homenaje a los pioneros de la actividad sindical en la región, al expresar el reconocimiento "a quienes tuvieron el compromiso de fundar este gremio, a quienes la sostuvieron en momentos difíciles y a quienes hoy continúan trabajando para hacerlo cada día más fuerte", tras considerar que dicho esfuerzo "es parte del patrimonio histórico de nuestra comunidad".

Finalmente, la organización ratificó sus lineamientos político-gremiales de cara al futuro de la actividad en el distrito. "Celebrar 90 años es celebrar Unidad, Solidaridad, Militancia y Compañerismo, con la convicción de que las organizaciones de trabajadores son la herramienta esencial para construir una sociedad más justa. Con orgullo por nuestra historia y responsabilidad hacia el futuro, renovamos el compromiso de seguir defendiendo los derechos de los Trabajadores Mercantiles, fortaleciendo nuestro Sindicato y las instituciones que lo integran, acompañando a cada afiliado y su familia en todas las etapas de su vida", concluyó el documento firmado por Mosteiro.