Mariel Mitidieri presentó "Herederos de la Laguna" en el Club Náutico

La conducción de la jornada estuvo a cargo de Sonia Secchi, secretaria de la Comisión Directiva del club. La velada combinó recuerdos, reflexiones e historias compartidas frente a la mirada atenta de un público que colmó el salón, con el marco natural de la laguna de fondo.

Durante el evento, la autora estuvo acompañada por Lola Barceló, ilustradora del libro y joven navegante de la clase Optimist de la institución, quien ofreció la lectura de algunos fragmentos destacados de la obra. En su intervención, Mitidieri explicó que la poesía funciona como un canal para abordar sentimientos profundos, entre ellos la impotencia frente al deterioro ambiental. La escritora recordó una anécdota personal navegando junto a su hermano en la que sufrieron la bajante del agua, afirmando con dolor que la laguna pareció morir en sus manos.

Además de apelar a la responsabilidad de las generaciones adultas en la preservación del ecosistema, la autora realizó un repaso histórico sobre el vínculo de San Pedro con el río, recordando las necesidades de aprovechamiento de los recursos naturales desde la época de la llegada de los franciscanos. El instante de mayor sensibilidad de la noche ocurrió al recordar que la publicación está dedicada a su compañero Eugenio Previgliano, fallecido en diciembre pasado.

El cierre de la presentación dio lugar a un nutrido intercambio entre la mesa principal y el público presente, que sumó sus propias vivencias y preguntas.

El Club Náutico San Pedro fue escenario de un emotivo encuentro cultural en el marco de las actividades camino a su 119º aniversario. Este miércoles 29 de julio, las instalaciones de la Escuela Náutica Guillermo Brown acogieron la presentación del libro "Herederos de la Laguna", una obra escrita por la sampedrina Mariel Mitidieri que convocó a más de 80 personas, entre miembros de la Comisión Directiva, deportistas, referentes históricos del canotaje y vecinos vinculados a la historia fluvial de la región.