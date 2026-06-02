El Instituto Nuestra Señora del Socorro conmemoró su 50° aniversario con un acto y una misa multitudinarios

La comunidad educativa del Instituto Nuestra Señora del Socorro celebró el 50° aniversario de su fundación con un acto institucional y una misa que tuvo lugar frente a la sede del establecimiento, sobre la calle Pellegrini. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, delegaciones de escuelas del distrito, exalumnos y familias.

Durante la jornada se recordó el origen del colegio, producto de la unificación entre el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, que hasta entonces dependía de una congregación religiosa y recibía exclusivamente a mujeres, y el Instituto San Luis Gonzaga, destinado a varones y bajo jurisdicción de la curia.

Aquel proceso de fusión institucional y la posterior conformación del alumnado mixto se concretó bajo la gestión del cura párroco Carlos Miri. En esa etapa fundacional, se designó al establecimiento con el nombre de la patrona de San Pedro y se nombró como directores a los profesores Marta Alonso y Miguel Bordoy.

La conmemoración de este martes se inscribe en el marco de una serie de actividades especiales programadas por la entidad para el transcurso del presente ciclo lectivo, con el objetivo de celebrar sus cinco décadas de permanencia en el ámbito educativo de la región.