Aniversario de San Pedro Ciudad: Día no laborable para la administración y acto oficial

El Municipio de San Pedro declaró Día No Laborable para la Administración Pública local este sábado 25 de julio, en el marco de las celebraciones por el 119º aniversario de la declaración de San Pedro como ciudad.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el intendente Cecilio Salazar, en el cual se establece además el feriado optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas del distrito.

Desde la administración comunal informaron que, a pesar de la jornada de asueto, se mantendrán operativas las guardias correspondientes para garantizar la prestación de los servicios esenciales a la comunidad.

En tanto, la agenda institucional prevé la realización del acto protocolar conmemorativo a partir de las 10.30 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde autoridades locales e invitados se reunirán para repasar un nuevo aniversario del distrito.