El Gobernador Kicillof inaugurará viviendas y el complejo hotelero Azahar Spa

  El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el próximo viernes 12 de junio una intensa jornada de actividades institucionales en San Pedro, donde inaugurará un complejo de viviendas sociales y el Hotel Azahar Spa. La confirmación del arribo del mandatario provincial fue realizada por el intendente local, Cecilio Salazar, en el marco del acto de presentación de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ) de ese distrito de la segunda sección electoral.

El Hospital SADIV capacitará a profesionales de la salud sobre el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia


El Hospital Privado SADIV de San Pedro anunció la realización de la charla científica "Anafilaxia: Presentación y actualización a través de un caso clínico", una actividad no arancelada destinada a profesionales de la salud locales y de la región que se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio de 16 a 17 en el auditorio de la institución.

La jornada formativa estará a cargo del especialista Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil del cuerpo médico del centro de salud anfitrión, quien abordará los lineamientos esenciales para el diagnóstico temprano y el abordaje inmediato de esta grave reacción alérgica generalizada que constituye una emergencia médica.

A través de la discusión detallada de un caso clínico testigo, la convocatoria apunta a actualizar los protocolos de intervención rápida para optimizar la atención de los pacientes que presentan cuadros críticos de estas características en el ámbito sanitario regional.

Desde la organización informaron que, si bien el acceso al encuentro es totalmente gratuito, los interesados en participar deberán formalizar su inscripción previa completando el formulario digital dispuesto en el canal oficial de registro en forms.gle/oVriMp7wA7v5f3KB6.