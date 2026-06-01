El Hospital SADIV capacitará a profesionales de la salud sobre el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

El Hospital Privado SADIV de San Pedro anunció la realización de la charla científica "Anafilaxia: Presentación y actualización a través de un caso clínico", una actividad no arancelada destinada a profesionales de la salud locales y de la región que se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio de 16 a 17 en el auditorio de la institución.

La jornada formativa estará a cargo del especialista Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil del cuerpo médico del centro de salud anfitrión, quien abordará los lineamientos esenciales para el diagnóstico temprano y el abordaje inmediato de esta grave reacción alérgica generalizada que constituye una emergencia médica.

A través de la discusión detallada de un caso clínico testigo, la convocatoria apunta a actualizar los protocolos de intervención rápida para optimizar la atención de los pacientes que presentan cuadros críticos de estas características en el ámbito sanitario regional.

Desde la organización informaron que, si bien el acceso al encuentro es totalmente gratuito, los interesados en participar deberán formalizar su inscripción previa completando el formulario digital dispuesto en el canal oficial de registro en forms.gle/oVriMp7wA7v5f3KB6.