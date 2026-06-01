El Gobernador Kicillof inaugurará viviendas y el complejo hotelero Azahar Spa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el próximo viernes 12 de junio una intensa jornada de actividades institucionales en San Pedro, donde inaugurará un complejo de viviendas sociales y el Hotel Azahar Spa.

La confirmación del arribo del mandatario provincial fue realizada por el intendente local, Cecilio Salazar, en el marco del acto de presentación de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ) de ese distrito de la segunda sección electoral.

En primer término, Kicillof cortará las cintas de las primeras unidades funcionales de un conjunto habitacional cuya construcción se viene ejecutando desde hace meses, con el objetivo de dar respuesta al déficit habitacional de la región a través de la obra pública provincial.

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladará para participar de la inauguración del Hotel Azahar Spa, un emprendimiento turístico y corporativo de gran envergadura para la zona. En esta primera etapa quedarán habilitadas 77 habitaciones de las 157 proyectadas para cuando el complejo se encuentre completamente operativo.

El nuevo establecimiento cuenta además con un restaurante abierto al público general y un salón de eventos y centro de convenciones con capacidad para mil personas, el cual ya dispone de una agenda confirmada de congresos y encuentros empresariales para los próximos meses.

Si bien la delegación oficial que acompañará al gobernador no fue confirmada de manera estricta, fuentes cercanas a la organización señalaron que se espera la participación de gran parte de los integrantes del gabinete bonaerense. Entre los funcionarios previstos se destacan el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el titular de la cartera de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.



