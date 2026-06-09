Convenio de colaboración sanitaria entre el Hospital Privado SADIV y el municipio de Arrecifes

El intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, y autoridades del Hospital Privado SADIV iniciaron las tratativas para la firma de un convenio de colaboración institucional, con el objetivo de fortalecer el acceso de los vecinos de ese distrito bonaerense a prestaciones médicas de alta complejidad.

Durante un encuentro llevado a cabo en las instalaciones del centro de salud, el jefe comunal y su equipo de trabajo analizaron junto a los directivos del establecimiento diversas alternativas de cooperación orientadas a complementar la atención que actualmente brinda el Hospital Municipal Santa Francisca.

Según informaron fuentes institucionales, la reunión permitió intercambiar experiencias y evaluar las necesidades sanitarias de la comunidad, con el propósito de delinear mecanismos de trabajo conjunto que contribuyan a ampliar las opciones de atención en estudios diagnósticos, procedimientos especializados y servicios de alta complejidad.

Desde el Hospital Privado SADIV destacaron la importancia de generar alianzas estratégicas con los municipios de la región, poniendo a disposición su infraestructura, tecnología y equipo profesional para acompañar el crecimiento de la demanda sanitaria y contribuir al desarrollo de una red de atención integrada.

El centro asistencial se ha consolidado como uno de los principales efectores de salud de la zona, con una cartilla de servicios que abarca diagnóstico por imágenes, cirugía, terapia intensiva, maternidad, neonatología, cardiología, oncología y múltiples especialidades médicas.

Tras la jornada, ambas partes coincidieron en continuar avanzando con las gestiones necesarias para concretar la firma del acuerdo definitivo. "Seguimos construyendo alianzas estratégicas para acercar más salud, más servicios y más oportunidades a nuestra región", concluyeron desde la institución médica.