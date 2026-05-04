Tensión en el camping América: Socios del club intervinieron tras detectar movimientos de maquinarias a pesar del vencimiento del contrato

Una mujer de 47 años resultó con heridas de gravedad tras un fuerte siniestro vial ocurrido en la intersección de Mitre y San Martín . El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta marca Guerrero y un automóvil marca Fiat. El hecho se registró luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el impacto en dicha esquina. Al arribar al lugar, el personal policial constató que ambos rodados eran conducidos por mujeres de la misma edad.