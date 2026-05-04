Tensión en el camping América: Socios del club intervinieron tras detectar movimientos de maquinarias a pesar del vencimiento del contrato
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Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, una masiva movilización de socios, vecinos y directivos del Club Sportivo América tuvo lugar en el predio del camping del club, luego de que se detectara el ingreso de maquinarias y el inicio de tareas de alambrado..
El conflicto se originó a pesar de existir un acuerdo de rescisión de contrato firmado el pasado 27 de abril entre el concedente y el concesionario, Matías Iván Gómez, debido a razones económicas e imposibilidad de cumplimiento de las cláusulas de extensión
La tensión máxima se vivió a la medianoche, cuando un grupo de vecinos decidió ingresar al predio desde el sector que comunica con la cancha de fútbol infantil para frenar el avance de las obras.
Cabe recordar que el predio en disputa se rige por la Ordenanza N° 5.514, sancionada en 2005, la cual otorga al Club América la explotación del camping bajo límites territoriales específicos y con el objetivo de destinar los recursos a la contención de niños y jóvenes a través del deporte
Una rescisión de contrato bajo sospecha
La situación fue detectada horas antes del vencimiento del plazo de entrega por parte del privado que tenía concesionado el predio.
Velasco, quien asumió la conducción hace pocos meses, aseguró que la gestión actual busca "ordenar" diversas áreas del club que presentaban anomalías, siendo la situación del camping el punto más crítico hasta el momento
Según explicó el presidente, el contrato con el concesionario Matías Iván Gómez vencía originalmente en octubre, pero fue el propio privado quien solicitó rescindirlo antes de tiempo por dificultades económicas
"Los vecinos empezaron a ver movimientos, una máquina trabajando adentro, sacaron el cartel de entrada y cerraron el acceso", relató el presidente
Madrugada de tensión y denuncia judicial
La movilización nocturna alcanzó a reunir a cerca de 40 personas, entre socios y vecinos del barrio, quienes intentaron ingresar al predio ante la sospecha de una usurpación
"Yo me presenté como presidente del club ante la policía. La gente quería entrar y sacar todo, pero les pedí por favor que no lo hicieran porque queremos hacer todo bien, legalmente. Si nos corresponde, lo vamos a defender por la vía legal", enfatizó Velasco
Durante el procedimiento policial, el presidente mencionó un episodio confuso: "Ellos le hicieron escuchar un audio a los policías que supuestamente era del Intendente; no sé qué decía, como que estaba arreglado, pero nosotros estamos acá defendiendo los intereses del club"
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