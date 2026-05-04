Grave accidente en pleno centro: una mujer con fracturas

  Una mujer de 47 años resultó con heridas de gravedad tras un fuerte siniestro vial ocurrido en la intersección de Mitre y San Martín . El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta marca Guerrero y un automóvil marca Fiat. El hecho se registró luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el impacto en dicha esquina. Al arribar al lugar, el personal policial constató que ambos rodados eran conducidos por mujeres de la misma edad.

Tensión en el camping América: Socios del club intervinieron tras detectar movimientos de maquinarias a pesar del vencimiento del contrato


Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, una masiva movilización de socios, vecinos y directivos del Club Sportivo América tuvo lugar en el predio del camping del club, luego de que se detectara el ingreso de maquinarias y el inicio de tareas de alambrado.  

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El conflicto se originó a pesar de existir un acuerdo de rescisión de contrato firmado el pasado 27 de abril entre el concedente y el concesionario, Matías Iván Gómez, debido a razones económicas e imposibilidad de cumplimiento de las cláusulas de extensión
La tensión máxima se vivió a la medianoche, cuando un grupo de vecinos decidió ingresar al predio desde el sector que comunica con la cancha de fútbol infantil para frenar el avance de las obras.  
Cabe recordar que el predio en disputa se rige por la Ordenanza N° 5.514, sancionada en 2005, la cual otorga al Club América la explotación del camping bajo límites territoriales específicos y con el objetivo de destinar los recursos a la contención de niños y jóvenes a través del deporte


Una rescisión de contrato bajo sospecha

La situación fue detectada horas antes del vencimiento del plazo de entrega por parte del privado que tenía concesionado el predio. 


Velasco, quien asumió la conducción hace pocos meses, aseguró que la gestión actual busca "ordenar" diversas áreas del club que presentaban anomalías, siendo la situación del camping el punto más crítico hasta el momento.

Según explicó el presidente, el contrato con el concesionario Matías Iván Gómez vencía originalmente en octubre, pero fue el propio privado quien solicitó rescindirlo antes de tiempo por dificultades económicas. Aunque se acordó que la rescisión fuera efectiva el 30 de abril, los directivos otorgaron unos días de gracia para que pudieran retirar sus pertenencias.

"Los vecinos empezaron a ver movimientos, una máquina trabajando adentro, sacaron el cartel de entrada y cerraron el acceso", relató el presidente. Al acudir al lugar, se encontró con una respuesta inesperada por parte de los responsables: "Ellos me dicen que esa parte no le pertenecía al club, que lo que le correspondía por ordenanza era solo la parte de atrás, y que ellos se quedaban con todo el frente". Velasco rechazó esta postura tajantemente, recordando que históricamente todo el predio ha sido reconocido por la comunidad como el "Camping América".

Madrugada de tensión y denuncia judicial

La movilización nocturna alcanzó a reunir a cerca de 40 personas, entre socios y vecinos del barrio, quienes intentaron ingresar al predio ante la sospecha de una usurpación. Velasco, acompañado por Damián Mosquera, acudió a la justicia para formalizar la denuncia. 

"Yo me presenté como presidente del club ante la policía. La gente quería entrar y sacar todo, pero les pedí por favor que no lo hicieran porque queremos hacer todo bien, legalmente. Si nos corresponde, lo vamos a defender por la vía legal", enfatizó Velasco.

Durante el procedimiento policial, el presidente mencionó un episodio confuso: "Ellos le hicieron escuchar un audio a los policías que supuestamente era del Intendente; no sé qué decía, como que estaba arreglado, pero nosotros estamos acá defendiendo los intereses del club".