Polémica por la legalización de los vapeadores: especialistas sampedrinos advierten por graves riesgos de salud



El Gobierno nacional oficializó este lunes la creación de un marco de regulación integral para la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina, poniendo fin a la prohibición que regía en el país desde 2011. La medida, publicada a través de la resolución 549/2026 en el Boletín Oficial, generó una fuerte e inmediata reacción en la comunidad médica local, que advierte sobre los graves riesgos para la salud pública.

La nueva normativa impulsada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y la ANMAT establece reglas para ordenar un mercado que, hasta hoy, operaba en la informalidad. Según fuentes gubernamentales, el esquema prohibitivo anterior facilitaba el contrabando y el consumo de productos sin trazabilidad ni control de componentes. Con el nuevo registro obligatorio, el Estado busca fiscalizar la composición de los dispositivos, exigir estándares de calidad y aplicar tributaciones diferenciadas.

La advertencia de los especialistas

Frente a este nuevo escenario, el médico neumonólogo Maximiliano Romanczuk expresó a través de La Radio 92.3 su profunda preocupación y calificó la legalización como un retroceso. "Los profesionales venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre las consecuencias de estos sistemas inhalatorios. Creo que esto va contra toda la salud pública o privada; es un verdadero flagelo por el nivel de causalidad de enfermedades que genera", afirmó el especialista.

Romanczuk enfatizó que estos dispositivos, surgidos originalmente en China, utilizan cartuchos que no cuentan con el aval de sociedades científicas. "Sabemos que todos tienen nicotina y que el sistema de calentamiento la vuelve volátil junto a otras sustancias nocivas", señaló, vinculando además el crecimiento de este mercado con el cambio de estrategia de las grandes tabacaleras tradicionales.

Impacto en jóvenes y lesiones graves

Uno de los puntos más críticos señalados por el neumonólogo es la baja edad de inicio en el consumo. Según trabajos realizados en Argentina, niños de apenas 12 años ya se inician en la inhalación de vapor, incluso dentro del ámbito escolar.

"Este producto genera una lesión aguda y grave a nivel pulmonar conocida como EVALI, una respuesta inflamatoria que en ocasiones termina con chicos conectados a un respirador", advirtió Romanczuk. Asimismo, subrayó que el vapeo funciona como una "puerta de entrada" al cigarrillo convencional, siendo los saborizados (como menta o mango) los más atractivos para los adolescentes y, a su vez, los más lesivos.

El nuevo marco regulatorio

Desde el Gobierno, sostienen que la regulación permitirá un control que la prohibición no lograba ejercer. La resolución 549/2026 exige que ningún producto sea vendido sin estar previamente registrado, declarando componentes y respetando límites de concentración de nicotina.

Un aspecto central de la norma es la eliminación de saborizantes en los vapeadores, con el objetivo de desalentar el consumo en menores de edad. Los voceros oficiales destacaron que esta decisión responde a experiencias internacionales donde la falta de control estatal en mercados prohibidos derivó en riesgos sanitarios aún mayores para la población.

A pesar de estas medidas de control, los especialistas en salud respiratoria mantienen su postura crítica. "No es un problema solo de neumonología, porque pediatras y otros especialistas tenemos que transmitir y concientizar que esto es un problema real", concluyó Romanczuk.