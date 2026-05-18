El Hospital Privado SADIV realizó las primeras ablaciones cardíacas de alta complejidad en la región

El Hospital Privado SADIV realizó con éxito las primeras ablaciones cardíacas de la región, un procedimiento de alta complejidad destinado al tratamiento de arritmias cardíacas que marca un avance en la medicina cardiovascular de la zona, informaron hoy autoridades del nosocomio.

La ablación cardíaca es una intervención mínimamente invasiva que permite tratar alteraciones en el ritmo del corazón mediante la aplicación de tecnología especializada. Su implementación ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes y funciona como un mecanismo clave para prevenir futuras complicaciones cardiovasculares.

Las intervenciones quirúrgicas estuvieron a cargo del Equipo Multidisciplinario en Arritmias y Dispositivos (EMAD). El grupo médico está integrado por los cardiólogos especialistas en electrofisiología Raúl Pérez Etchepare, Juan José Martínez Comas, Lautaro Fernández y Agustín Marzonetto.





Desde la institución destacaron que este hito asistencial consolida el crecimiento y la innovación en materia de infraestructura médica, y ratifica el compromiso permanente con una medicina de excelencia para toda la comunidad de la región.