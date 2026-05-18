San Pedro adhirió a los programas provinciales de Atención Primaria y de Salud Escolar

El Municipio de San Pedro, a través de la Secretaría de Salud, firmó dos actas acuerdo con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para incorporar al distrito a la política provincial de Atención Primaria de la Salud (APS) y al Programa de Salud Escolar Bonaerense, informaron hoy fuentes oficiales.

Ambas iniciativas, que ya se encuentran en etapa de implementación en la ciudad, buscan fortalecer el sistema sanitario local mediante el financiamiento y acompañamiento de la administración bonaerense, articulado con la inversión presupuestaria de la comuna.

Respecto a la estrategia de Atención Primaria de la Salud, las autoridades explicaron que el objetivo central es profundizar la descentralización de la asistencia médica a través del fortalecimiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con el fin de facilitar el acceso vecinal en los barrios y descomprimir la demanda del Hospital Subzonal.

Por su parte, el Programa de Salud Escolar Bonaerense se implementa de manera conjunta entre la cartera sanitaria y la Dirección General de Cultura y Educación provincial para brindar cobertura integral a niños, niñas y adolescentes mediante operativos interdisciplinarios en los establecimientos educativos.

En la fase inicial, los controles están destinados a alumnos de primer grado de escuelas públicas de gestión estatal. Para el comienzo de las actividades en el partido de San Pedro, fueron preseleccionadas las Escuelas Primarias Nº 11, Nº 44 y Nº 3.

Las jornadas sanitarias consisten en revisiones clínicas coordinadas por promotores de salud, médicos, enfermeros y odontólogos, quienes realizan evaluaciones de salud bucal, agudeza visual y promoción de hábitos saludables. Tras los exámenes, los estudiantes reciben kits de cuidado personal, material informativo para los tutores y la constancia médica obligatoria para la práctica de actividades físicas recreativas.

Desde el área de Salud local señalaron que esta política pública complementa las acciones del Programa Municipal de Salud Integral, el cual asiste a niños y adolescentes que asisten a clubes deportivos barriales. Tras una primera jornada en el Club La Esperanza con 87 menores atendidos, el cronograma continuará el próximo viernes 22 de mayo en las instalaciones del Club América.



