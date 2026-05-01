Dos accidentes con motocicletas involucradas, sin heridos

 Durante la jornada de este jueves, personal de la Policía Comunal intervino en dos accidentes de tránsito ocurridos en distintas intersecciones de la ciudad, los cuales afortunadamente solo registraron daños materiales. El primero de los hechos tuvo lugar en la intersección de Bv. Moreno e Ituzaingó . En dicho punto, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, una de 17 años y su acompañante de 18 , contra una camioneta conducida por un hombre de 36 años . Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas.

El Club Atlético Mitre inauguró su nuevo espacio multideportes de césped sintético

 


El Club Atlético Mitre concretó esta mañana la inauguración oficial de un nuevo espacio multideportes de césped sintético en su predio ubicado en Caseros 1795. La obra, presentada este 1º de Mayo, representa la culminación de un proyecto de gestión impulsado por el presidente de la institución, Martín Santachita, junto a su equipo de trabajo.


Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, el nuevo sector fue diseñado para la práctica de diversas disciplinas, lo que permitirá optimizar el entrenamiento de los deportistas y garantizar el uso de las instalaciones independientemente de las condiciones climáticas. El acto formal permitió presentar las mejoras edilicias a los socios y a toda la comunidad de San Pedro.

Desde la dirigencia destacaron el proceso de planificación y el esfuerzo colectivo que derivó en la concreción de la obra, subrayando que el proyecto se realizó a partir de ideas compartidas y el aporte de los integrantes del club. Al confirmar la apertura, las autoridades de la institución enfatizaron: "Los sueños no se cumplen, se trabajan".


La jornada contó con una relevancia especial debido a la presencia de figuras destacadas del deporte nacional. A través de sus redes sociales, el club compartió la emoción por el logro alcanzado:

"Hoy vivimos un momento que quedará en la historia de nuestro club: quedó inaugurada nuestra nueva cancha. Tuvimos el honor de recibir a tres referentes del hockey argentino: Vanina Oneto, Jorgelina Rimoldi y Mariela Antoniska, quienes nos dejaron un mensaje en la previa de los encuentros. Su presencia nos llena de orgullo. Son ejemplo de compromiso, constancia y humildad. Su trayectoria trasciende las canchas e inspira a cada uno de quienes formamos parte de esta familia. Gracias por acompañarnos en un día tan importante. Familias y clubes presentes, ¡gracias por ser parte!".