El Club Atlético Mitre inauguró su nuevo espacio multideportes de césped sintético

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El Club Atlético Mitre concretó esta mañana la inauguración oficial de un nuevo espacio multideportes de césped sintético en su predio ubicado en Caseros 1795. La obra, presentada este 1º de Mayo, representa la culminación de un proyecto de gestión impulsado por el presidente de la institución, Martín Santachita, junto a su equipo de trabajo.
Desde la dirigencia destacaron el proceso de planificación y el esfuerzo colectivo que derivó en la concreción de la obra, subrayando que el proyecto se realizó a partir de ideas compartidas y el aporte de los integrantes del club. Al confirmar la apertura, las autoridades de la institución enfatizaron: "Los sueños no se cumplen, se trabajan".
"Hoy vivimos un momento que quedará en la historia de nuestro club: quedó inaugurada nuestra nueva cancha. Tuvimos el honor de recibir a tres referentes del hockey argentino: Vanina Oneto, Jorgelina Rimoldi y Mariela Antoniska, quienes nos dejaron un mensaje en la previa de los encuentros. Su presencia nos llena de orgullo. Son ejemplo de compromiso, constancia y humildad. Su trayectoria trasciende las canchas e inspira a cada uno de quienes formamos parte de esta familia. Gracias por acompañarnos en un día tan importante. Familias y clubes presentes, ¡gracias por ser parte!".
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