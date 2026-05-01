El Club Atlético Mitre inauguró su nuevo espacio multideportes de césped sintético

Elconcretó esta mañana la inauguración oficial de un nuevoen su predio ubicado en. La obra, presentada este 1º de Mayo, representa la culminación de un proyecto de gestión impulsado por el presidente de la institución,, junto a su equipo de trabajo.





Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, el nuevo sector fue diseñado para la, lo que permitirá optimizar el entrenamiento de los deportistas y garantizar el uso de las instalaciones independientemente de las condiciones climáticas. El acto formal permitió presentar las mejoras edilicias a los socios y a toda la comunidad de San Pedro.

Desde la dirigencia destacaron el proceso de planificación y el esfuerzo colectivo que derivó en la concreción de la obra, subrayando que el proyecto se realizó a partir de ideas compartidas y el aporte de los integrantes del club. Al confirmar la apertura, las autoridades de la institución enfatizaron: "Los sueños no se cumplen, se trabajan".





La jornada contó con una relevancia especial debido a la presencia de figuras destacadas del deporte nacional. A través de sus redes sociales, el club compartió la emoción por el logro alcanzado:

"Hoy vivimos un momento que quedará en la historia de nuestro club: quedó inaugurada nuestra nueva cancha. Tuvimos el honor de recibir a tres referentes del hockey argentino: Vanina Oneto, Jorgelina Rimoldi y Mariela Antoniska, quienes nos dejaron un mensaje en la previa de los encuentros. Su presencia nos llena de orgullo. Son ejemplo de compromiso, constancia y humildad. Su trayectoria trasciende las canchas e inspira a cada uno de quienes formamos parte de esta familia. Gracias por acompañarnos en un día tan importante. Familias y clubes presentes, ¡gracias por ser parte!".