Dos accidentes con motocicletas involucradas, sin heridos

Durante la jornada de este jueves, personal de la Policía Comunal intervino en dos accidentes de tránsito ocurridos en distintas intersecciones de la ciudad, los cuales afortunadamente solo registraron daños materiales.

El primero de los hechos tuvo lugar en la intersección de Bv. Moreno e Ituzaingó. En dicho punto, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, una de 17 años y su acompañante de 18, contra una camioneta conducida por un hombre de 36 años. Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas.

En un segundo operativo, los efectivos se desplazaron hasta la esquina de. Allí se produjo un choque entre una motocicleta, dirigida por una mujer dejunto a una acompañante de, y un automóvil particular al mando de un masculino de. Al igual que en el caso anterior, los daños fueron únicamente materiales.

Como resultado de ambos procedimientos, las autoridades procedieron al secuestro de las dos motocicletas involucradas en los siniestros.