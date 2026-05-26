Defensa Civil advierte por bancos de niebla en la madrugada del miércoles

 La Dirección Provincial de Defensa Civil de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad, emitió una advertencia meteorológica por la presencia de niebla densa que afectará a varios municipios del norte del territorio provincial durante la jornada de este miércoles 27 de mayo. De acuerdo al reporte oficial del organismo, el fenómeno meteorológico se registrará con mayor intensidad durante la madrugada y la mañana del miércoles. Las autoridades indicaron que se prevé el desarrollo de bancos de niebla y neblinas persistentes, lo cual provocará una reducción significativa de la visibilidad en las rutas y cascos urbanos de la región, por lo que se solicita a la población extremar las medidas de precaución bajo la consigna de "preparate".

Charla virtual sobre navegación y logística en el Río Paraná

 


El Club Náutico San Pedro, en una propuesta conjunta con el Club Náutico Ensenada, organizó una charla virtual abierta al público dedicada de manera exclusiva a la planificación, la logística y las experiencias reales de navegación en las aguas del Río Paraná, una de las vías navegables más importantes de la región.

La disertación central estará a cargo de Santiago Barceló, reconocido socio y navegante de la institución sampedrina. Barceló cuenta con una destacada trayectoria como instructor y referente de la actividad náutica regional, avalada por más de cincuenta años de experiencia en la navegación a vela y una activa participación en las regatas tradicionales del litoral argentino.

Durante el encuentro se abordarán aspectos fundamentales para los amantes del río y la navegación deportiva, tales como el diseño y la planificación de travesías, el análisis de la cartografía específica de la zona, las técnicas de navegación segura, los protocolos de comunicaciones en el agua y el repaso de vivencias reales en grandes derrotas a vela.

La actividad se desarrollará este miércoles 27 de mayo a partir de las 19.30 bajo una modalidad completamente virtual. Según informaron desde la organización, el acceso es libre y gratuito para todos los interesados, quienes podrán ingresar a la plataforma de la conferencia a través de los enlaces disponibles en las redes sociales de la Comisión de Regatas del club anfitrión o mediante el escaneo del código QR de la publicación oficial.