Charla virtual sobre navegación y logística en el Río Paraná

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El Club Náutico San Pedro, en una propuesta conjunta con el Club Náutico Ensenada, organizó una charla virtual abierta al público dedicada de manera exclusiva a la planificación, la logística y las experiencias reales de navegación en las aguas del Río Paraná, una de las vías navegables más importantes de la región.
Durante el encuentro se abordarán aspectos fundamentales para los amantes del río y la navegación deportiva, tales como el diseño y la planificación de travesías, el análisis de la cartografía específica de la zona, las técnicas de navegación segura, los protocolos de comunicaciones en el agua y el repaso de vivencias reales en grandes derrotas a vela.
La actividad se desarrollará este miércoles 27 de mayo a partir de las 19.30 bajo una modalidad completamente virtual. Según informaron desde la organización, el acceso es libre y gratuito para todos los interesados, quienes podrán ingresar a la plataforma de la conferencia a través de los enlaces disponibles en las redes sociales de la Comisión de Regatas del club anfitrión o mediante el escaneo del código QR de la publicación oficial.
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