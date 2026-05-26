Charla virtual sobre navegación y logística en el Río Paraná

El Club Náutico San Pedro, en una propuesta conjunta con el Club Náutico Ensenada, organizó una charla virtual abierta al público dedicada de manera exclusiva a la planificación, la logística y las experiencias reales de navegación en las aguas del Río Paraná, una de las vías navegables más importantes de la región.

La disertación central estará a cargo de Santiago Barceló, reconocido socio y navegante de la institución sampedrina. Barceló cuenta con una destacada trayectoria como instructor y referente de la actividad náutica regional, avalada por más de cincuenta años de experiencia en la navegación a vela y una activa participación en las regatas tradicionales del litoral argentino.

Durante el encuentro se abordarán aspectos fundamentales para los amantes del río y la navegación deportiva, tales como el diseño y la planificación de travesías, el análisis de la cartografía específica de la zona, las técnicas de navegación segura, los protocolos de comunicaciones en el agua y el repaso de vivencias reales en grandes derrotas a vela.

La actividad se desarrollará este miércoles 27 de mayo a partir de las 19.30 bajo una modalidad completamente virtual. Según informaron desde la organización, el acceso es libre y gratuito para todos los interesados, quienes podrán ingresar a la plataforma de la conferencia a través de los enlaces disponibles en las redes sociales de la Comisión de Regatas del club anfitrión o mediante el escaneo del código QR de la publicación oficial.