Defensa Civil advierte por bancos de niebla en la madrugada del miércoles

La Dirección Provincial de Defensa Civil de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad, emitió una advertencia meteorológica por la presencia de niebla densa que afectará a varios municipios del norte del territorio provincial durante la jornada de este miércoles 27 de mayo.

De acuerdo al reporte oficial del organismo, el fenómeno meteorológico se registrará con mayor intensidad durante la madrugada y la mañana del miércoles. Las autoridades indicaron que se prevé el desarrollo de bancos de niebla y neblinas persistentes, lo cual provocará una reducción significativa de la visibilidad en las rutas y cascos urbanos de la región, por lo que se solicita a la población extremar las medidas de precaución bajo la consigna de "preparate".

La zona afectada, delimitada bajo el área operativa "Zona DC 10", comprende a los municipios de San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Salto y Carmen de Areco. El mapa de riesgo muestra que toda esta franja del norte bonaerense sufrirá las consecuencias de la drástica disminución de la visibilidad en la red vial.

Ante este panorama, los organismos de seguridad vial y Defensa Civil recomendaron a los conductores circular con las luces bajas encendidas, evitar maniobras de sobrepaso innecesarias, reducir la velocidad de manera paulatina y mantener una distancia de frenado prudencial entre vehículos.

Para mayor información y un seguimiento en tiempo real del estado del tiempo, los ciudadanos pueden consultar el sitio web oficial del Servicio Meteorológico Nacional en www.smn.gob.ar/alertas, o comunicarse con las líneas de asistencia ante emergencias habilitadas por la provincia, que incluyen el 911, el 100, el 103 y el 107.



