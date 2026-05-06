Bomberos Voluntarios de San Pedro despidieron a Holmatro, el perro que fue "un miembro más" de la institución

La comunidad de losatraviesa una jornada de duelo tras confirmar el fallecimiento de, el can que durante años se convirtió en el símbolo y compañero inseparable del personal del cuartel central.

A través de un emotivo comunicado oficial, la institución expresó su tristeza por la pérdida de quien, según sus propias palabras, "fue mucho más que la mascota del cuartel". Holmatro no solo compartía el espacio físico con los servidores públicos, sino que se había integrado plenamente a la dinámica diaria de la entidad, participando silenciosamente de la vida institucional.

Desde el cuartel destacaron que el animal "estuvo presente en los momentos de descanso y en los de tensión" y que tenía la particularidad de recibir a cada efectivo que ingresaba al edificio de la calle Rivadavia. En ese sentido, los bomberos resaltaron su capacidad para "dar compañía sin pedir nada a cambio", convirtiéndose en un apoyo emocional fundamental ante la exigencia de las emergencias.

"No usó uniforme, pero llevó el espíritu de esta institución en cada uno de sus días", reza uno de los fragmentos más sentidos del texto difundido por la Asociación de Bomberos. La partida de Holmatro ha dejado una marca profunda en el cuerpo activo, al punto de asegurar que hoy el predio se percibe distinto: "Hoy el cuartel está más silencioso, y eso dice todo".

Finalmente, sus compañeros humanos le dedicaron un último agradecimiento por su "lealtad, alegría y presencia incondicional", cerrando el mensaje con la promesa de que "siempre será parte de esta familia".