Mauro de Rosa ratificó que retomará su banca, dijo ser inocente y que los hechos se presentaron "parciales y fuera de contexto" (Video)

El concejal Mauro de Rosa ratificó en redes sociales en sus su decisión de reincorporarse a sus funciones en el cuerpo legislativo local tras la licencia solicitada en febrero pasado. El edil había tomado distancia de su cargo luego de la denuncia presentada en su contra por la concejala Tamara Vlaeminck por un episodio ocurrido en el Club Paraná, hecho que motivó un descargo público donde el legislador cuestionó el tratamiento mediático y político del caso.

A través de una comunicación oficial, De Rosa se refirió a las versiones que circularon durante su ausencia y afirmó que "en las últimas semanas se dijeron muchas cosas sobre mí, muchas de ellas falsas e incompletas". Al respecto, señaló que el silencio mantenido hasta el momento respondió a una decisión personal y del entorno cercano, explicando que "hasta ahora elegí no hacer declaraciones por prudencia y por pedido de mi familia que exigía que atendiera mi salud a pesar de lo chocante de la situación que fue expuesta de manera parcial".

Respecto al proceso judicial iniciado por Vlaeminck, el concejal subrayó su voluntad de colaborar con la investigación desde el primer momento. "Siempre estuve a derecho a partir de que me enteré por los medios de comunicación de la denuncia de la concejal Tamara Vlaeminck. Así y todo me puse a disposición de la Justicia como corresponde porque no tengo nada que ocultar", manifestó el edil.





En su descargo, De Rosa hizo especial hincapié en el respeto a los principios procesales y criticó lo que considera un juzgamiento anticipado por parte de ciertos sectores de la sociedad y el arco político. "También veo que se ha instalado una condena pública, sin que los hechos hayan sido esclarecidos. La presunción de inocencia es una garantía constitucional, que no cae ante la primera denuncia, sino que cae con una sentencia condenatoria en estado firme", recordó, al tiempo que sentenció: "Mientras no haya una condena firme soy inocente tal y como lo vengo sosteniendo desde el principio".

Sobre el trasfondo del conflicto, el legislador sugirió la existencia de una relación preexistente que no habría sido debidamente contemplada en la exposición pública del caso. "La verdad fue que existió un vínculo personal previo que hoy se presenta de manera parcial y fuera de contexto. Lo que no ocurrió está siendo analizado donde corresponde y es así donde voy a dar todas las explicaciones necesarias", sostuvo.

Finalmente, De Rosa vinculó los cuestionamientos a su retorno con intereses electorales o de posicionamiento partidario. "No soy ingenuo, también entiendo que en este contexto hay sectores que buscan utilizar esta situación con fines políticos intentando sacar rédito de la situación", expresó. El concejal concluyó asegurando que su defensa se centrará en los canales institucionales: "No voy a entrar en agresiones ni en operaciones. Voy a responder en donde corresponda con la verdad. Voy a presentar mis pruebas cuando lo disponga la Justicia y voy a seguir sosteniendo mi inocencia con claridad y responsabilidad".