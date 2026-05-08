Accidente entre una moto y un auto: un joven lesionado

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro. Este insecto es el vector del Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más devastadora para los cítricos a nivel mundial. En esta nueva etapa de monitoreo, agentes especializados del Centro Regional Buenos Aires Norte realizaron relevamientos en sectores del arbolado urbano y en cercos de trifolio ubicados en zonas rurales. Estas tareas complementan las actividades de control que el organismo ya viene ejecutando de manera regular en viveros productores y montes comerciales de la región.
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Un accidente de tránsito se produjo ayer por la tarde en la intersección de Boulevard Moreno y calle Belgrano, movilizando al personal de la Estación de Policía Comunal (EPC). El siniestro ocurrió por motivos que aún se intentan establecer cuando colisionaron una motocicleta y un automóvil.
En el hecho se vieron involucrados una motocicleta Honda de 150 cc, de color negro, la cual era conducida por un joven de 20 años, y un automóvil Volkswagen blanco, manejado por una mujer de 32 años.
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al nosocomio local. Según el parte médico, el joven presentó lesiones leves que no revistieron mayores complicaciones. En el caso tomó intervención la fiscalía local para llevar adelante las actuaciones de rigor.
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