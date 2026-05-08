Accidente entre una moto y un auto: un joven lesionado

Un accidente de tránsito se produjo ayer por la tarde en la intersección de Boulevard Moreno y calle Belgrano, movilizando al personal de la Estación de Policía Comunal (EPC). El siniestro ocurrió por motivos que aún se intentan establecer cuando colisionaron una motocicleta y un automóvil.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta Honda de 150 cc, de color negro, la cual era conducida por un joven de 20 años, y un automóvil Volkswagen blanco, manejado por una mujer de 32 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al nosocomio local. Según el parte médico, el joven presentó lesiones leves que no revistieron mayores complicaciones. En el caso tomó intervención la fiscalía local para llevar adelante las actuaciones de rigor.