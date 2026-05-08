El SENASA intensifica la vigilancia fitosanitaria tras detectar el vector del HLB

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plagaen la localidad de San Pedro. Este insecto es el vector del Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más devastadora para los cítricos a nivel mundial.

En esta nueva etapa de monitoreo, agentes especializados del Centro Regional Buenos Aires Norte realizaron relevamientos en sectores del arbolado urbano y en cercos de trifolio ubicados en zonas rurales. Estas tareas complementan las actividades de control que el organismo ya viene ejecutando de manera regular en viveros productores y montes comerciales de la región.

Las acciones de vigilancia fitosanitaria incluyeron la prospección visual de ejemplares, la revisión de trampas de monitoreo y la recolección de muestras en plantas cítricas, tanto en ámbitos urbanos como rurales. El objetivo central de este despliegue es prevenir el ingreso del vector en los montes productores comerciales y minimizar el impacto de la plaga en la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo recordaron que, ante cualquier sospecha de presencia de la plaga o su vector, es obligatorio notificar de forma inmediata a la oficina del SENASA más cercana o a través del correo electrónico oficial: alertahlb@senasa.gob.ar.