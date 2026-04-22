El Puerto lanzó una convocatoria para inversiones en distintos predios, incluyendo la ex Pesca y Casting,

 El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la ocupación de predios portuarios bajo su jurisdicción. La iniciativa, que se extenderá por un plazo de cinco días tras su publicación en El Diario de San Pedro , se realiza conforme a lo establecido en la Resolución CGPSP N° 139/12 , regulando el otorgamiento de permisos de uso en zonas clave de la terminal bonaerense. En diálogo con el programa "Equipo de Radio", el presidente del Consorcio, Carlos Casini , explicó el alcance de la medida: "Es una publicación normativa en donde se hace conocer que el puerto tiene espacios disponibles para quienes quieran hacer uso. La idea es hacer conocer a la mayor cantidad posible de personas la existencia de espacios. No se trata de una licitación o algo determinado o preciso en marcha. Es conocer esa existencia" .

Mitre contará con un espacio multideportes de césped sintético


El Club Atlético Mitre inaugurará el próximo 1 de mayo un nuevo espacio multideportes de césped sintético en su predio ubicado en Caseros 1795. La obra se presenta como el resultado de un proyecto de gestión encabezado por el presidente de la institución, Martín Santachita, y el equipo de trabajo del club.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, el sector fue diseñado para la práctica de diversas disciplinas. El espacio permitirá optimizar el entrenamiento de los deportistas y el uso de las instalaciones ante distintas condiciones climáticas.

Desde la institución destacaron el proceso de planificación que derivó en la concreción de la obra, señalando que el proyecto se realizó a partir de ideas compartidas y el aporte de los integrantes del club. "Los sueños no se cumplen, se trabajan", indicaron desde la dirigencia al confirmar la fecha de apertura.

El acto formal de inauguración tendrá lugar durante el feriado del 1 de mayo, oportunidad en la que se presentarán las mejoras edilicias a los socios y a la comunidad.