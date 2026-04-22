Mitre contará con un espacio multideportes de césped sintético

El Club Atlético Mitre inaugurará el próximo 1 de mayo un nuevo espacio multideportes de césped sintético en su predio ubicado en Caseros 1795. La obra se presenta como el resultado de un proyecto de gestión encabezado por el presidente de la institución, Martín Santachita, y el equipo de trabajo del club.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, el sector fue diseñado para la práctica de diversas disciplinas. El espacio permitirá optimizar el entrenamiento de los deportistas y el uso de las instalaciones ante distintas condiciones climáticas.

Desde la institución destacaron el proceso de planificación que derivó en la concreción de la obra, señalando que el proyecto se realizó a partir de ideas compartidas y el aporte de los integrantes del club. "Los sueños no se cumplen, se trabajan", indicaron desde la dirigencia al confirmar la fecha de apertura.

El acto formal de inauguración tendrá lugar durante el feriado del 1 de mayo, oportunidad en la que se presentarán las mejoras edilicias a los socios y a la comunidad.



