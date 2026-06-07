La Justicia definirá los pasos procesales tras el hallazgo de un presunto criadero clandestino de perros

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de San Pedro definirá en los próximos días los pasos procesales a seguir en la causa que investiga presuntos malos tratos y actos de crueldad hacia los animales, tras el allanamiento realizado la última semana en una vivienda de la periferia donde se constataron posibles condiciones de abandono de 18 perros de raza Braco Alemán y se secuestraron armas de fuego.

Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía interviniente evalúa las próximas medidas de prueba luego del operativo montado a partir de la denuncia de un vecino, quien alertó sobre el funcionamiento de un supuesto criadero clandestino de canes en estado de desnutrición y la presunta tenencia de armamento por parte de los moradores.

A partir de esos datos, las tareas investigativas preliminares fueron encomendadas al personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Baradero-San Pedro, con el objetivo de certificar el domicilio y reunir elementos de interés bajo la carátula de infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de San Nicolás ordenó la orden de registro, que fue cumplimentada por efectivos de la Sub DDI y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, en un despliegue conjunto con un veterinario del área de Zoonosis de la Municipalidad, personal de Control y Bromatología y de la Oficina de Fiscalización General.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores constataron la presencia de los 18 canes de distintas edades, los cuales fueron examinados por los profesionales municipales para evaluar su estado general de salud. Asimismo, se procedió al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros marca Browning con seis municiones y una pistola calibre 22 marca Bersa con ocho proyectiles, ambas con una munición alojada en la recámara.

Por disposición de la fiscalía, uno de los moradores de la vivienda fue notificado del inicio de una causa penal por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

En tanto, las autoridades judiciales resolvieron que los animales permanezcan provisionalmente en el mismo domicilio debido a la falta de espacio físico en dependencias comunales para efectuar un traslado inmediato. No obstante, se dispuso que queden bajo un régimen de seguimiento y controles periódicos obligatorios por parte del área veterinaria municipal para supervisar su evolución y garantizar las condiciones de habitabilidad.