La Filial de River en San Pedro lanzó "Valores que Forman", un programa de apoyo social a los clubes de barrio

La Filial Oficial de River Plate en San Pedro oficializó el lanzamiento de su nuevo programa solidario denominado "Valores que Forman", una propuesta integral orientada a fortalecer el tejido social y el rol institucional de las entidades deportivas de barrio en la ciudad bonaerense.

La presentación formal de la iniciativa tuvo lugar durante la jornada de ayer y contó con la presencia de la Comisión Directiva de la filial, encabezada por su presidenta, Celeste Toscanini, junto a los dirigentes Mario De Stefano, Rafael Bruno, Maribel Velasco y Pedro Martí. El objetivo central del proyecto consiste en brindar herramientas formativas y de acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y adultos que practican deportes en el ámbito local, promoviendo el sentido de pertenencia y la solidaridad como ejes fundamentales del desarrollo comunitario.

En esta primera etapa, el Club Sportivo América fue seleccionado para recibir el apoyo del programa. La elección de la entidad no fue azarosa, ya que desde la organización destacaron el compromiso demostrado por su nueva conducción, liderada por el presidente Sandro Velasco. La actual gestión del club viene realizando una labor sostenida para estabilizar y fortalecer la institución tras su reciente asunción, motivo por el cual la llegada de "Valores que Forman" busca potenciar ese esfuerzo colectivo.

El encuentro se desarrolló en un clima de camaradería y contó con la participación activa del cuerpo técnico, jugadores del plantel de Primera División y representantes del Fútbol Senior de Sportivo América. Los directivos de la entidad receptora expresaron su reconocimiento ante la iniciativa, subrayando la importancia de que instituciones de mayor alcance territorial colaboren con el crecimiento de los clubes de base para fomentar el trabajo en equipo y la contención social a través del deporte.

Desde la Filial de River San Pedro confirmaron que esta actividad tendrá continuidad durante todo el año calendario. El cronograma previsto incluye visitas periódicas a diversos clubes de la zona, donde se replicará la entrega de herramientas y el asesoramiento institucional. Con esta nueva acción, la filial consolida su crecimiento y reafirma su posición como un actor social relevante en el desarrollo deportivo de San Pedro, trascendiendo lo estrictamente futbolístico para enfocarse en la integración comunitaria.