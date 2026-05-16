Tres heridos leves tras dos accidentes de tránsito

Tres personas resultaron con heridas leves tras protagonizar dos accidentes de tránsito ocurridos en distintas intersecciones urbanas de la localidad bonaerense de San Pedro, entre la tarde de ayer y las primeras horas de la madrugada de hoy.

El primero de los hechos viales se registró en el cruce de las calles Rivadavia e Italia, donde se produjo una colisión entre un automóvil conducido por un hombre de 46 años y una motocicleta en la que circulaban dos adolescentes de 15 años. A raíz del impacto, ambas menores de edad debieron ser trasladadas de urgencia al nosocomio local, donde los médicos constataron que presentaban lesiones de carácter leve. Por la participación de menores en el siniestro, las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy, se produjo un segundo choque en la esquina de Mitre y Saavedra. En esa oportunidad, el siniestro involucró a dos automóviles: uno de ellos guiado por un hombre de 35 años y el restante conducido por un joven de 20 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 21 años.

Como consecuencia de este segundo impacto, la acompañante del último vehículo debió ser derivada al centro asistencial de la ciudad con politraumatismos leves. En este caso, interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 descentralizada de San Pedro, que dispuso las pericias de rigor para determinar las causas del choque.