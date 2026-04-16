Entrevistas médicas: Dra. Analías Spies, Jefa de Neonatología del Hospital Privado SADIV (Video)

La Dra. Analía Spies, Jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Privado SADIV, fue la protagonista del primer episodio del nuevo ciclo de entrevistas institucional. Durante el encuentro, la profesional compartió la historia detrás de uno de los hitos sanitarios más relevantes para la región: el desarrollo y puesta en marcha de la unidad de cuidados intensivos neonatales del centro médico.

El testimonio de la doctora reconstruye un camino que comenzó hace más de ocho años, cuando el proyecto surgió inicialmente como una idea conceptual. La profesional destacó que el proceso demandó años de planificación estratégica, esfuerzo sostenido y una marcada dedicación de todo el equipo de trabajo.

La iniciativa, que culminó con la inauguración del servicio el año pasado, representa hoy una realidad operativa en el hospital. Según señaló Spies, esta nueva infraestructura permite actualmente brindar atención especializada y resguardar la vida de los recién nacidos, consolidándose como un eslabón fundamental en la atención de la salud materno-infantil.

La entrevista funcionó además como un espacio de reflexión sobre el valor del trabajo interdisciplinario y la perseverancia necesaria para concretar proyectos de alta complejidad. El relato de la jefa del servicio subraya el impacto directo que tiene este avance médico en la comunidad, reafirmando el compromiso institucional con el cuidado de los más pequeños.