Alerta por inscripciones con amenazas de tiroteos en baños de escuelas siguiendo un desafío de redes sociales que llegó a San Pedro

Una serie de amenazas de tiroteo aparecidas en los baños de instituciones educativas de al menos cinco provincias generó preocupación en la comunidad educativa y activó protocolos de seguridad ante la posibilidad de que el fenómeno sea parte de un reto viral difundido a través de la red social TikTok.

En el ámbito local, la Escuela Secundaria N°4 (Normal) informó que durante la jornada de hoy se detectó una inscripción en el baño de varones con un mensaje que aludía a una posible situación de riesgo. Ante esta circunstancia, el equipo directivo de la institución activó de manera inmediata los protocolos vigentes, labrando el acta correspondiente y dando intervención a las autoridades policiales para radicar la denuncia de rigor.

Desde la dirección del establecimiento aclararon que, hasta el momento, no se ha identificado ninguna situación concreta que permita confirmar la veracidad del mensaje intimidatorio. No obstante, las autoridades escolares subrayaron que se está actuando con la máxima prudencia y manteniendo todos los recaudos necesarios para garantizar la tranquilidad de alumnos y docentes.

En el comunicado oficial dirigido a las familias, el equipo directivo precisó que las actividades académicas se desarrollarán mañana en el horario habitual. Asimismo, solicitaron la colaboración de los padres para profundizar el diálogo en los hogares sobre la responsabilidad, las consecuencias emocionales y las posibles implicancias legales que conllevan este tipo de mensajes, incluso cuando son realizados bajo la modalidad de bromas o réplicas de desafíos digitales.

Este episodio se suma a una serie de eventos similares registrados en diversos puntos del país, lo que ha llevado a que la Justicia inicie investigaciones para determinar el origen de estas amenazas y establecer si responden a una tendencia coordinada en plataformas digitales que busca alterar el normal funcionamiento de los centros educativos.