El Club Náutico inauguró su nuevo gimnasio deportivo bajo el nombre de "Lino Ricardo Luri"

Bajo una intensa lluvia que no logró empañar la emotividad del encuentro, el Club Náutico San Pedro inauguró oficialmente su nuevo gimnasio deportivo, un espacio logrado a través de la puesta en valor, refacción y ampliación de lo que anteriormente funcionaba como guardería náutica.

Durante el acto central, el Comodoro de la institución, Mauricio Gugger, anunció que el flamante recinto llevará el nombre de "Lino Ricardo -Vasco- Luri". La designación constituye un homenaje permanente a la trayectoria de quien fuera uno de los dirigentes más influyentes y destacados en la historia del club sampedrino.

El propio Luri, visiblemente conmovido y rodeado de familiares y amigos, tomó la palabra para agradecer la distinción. En su discurso, el ex directivo felicitó a la actual Comisión Directiva por profundizar un rumbo de gestión que prioriza la consolidación de nuevos espacios destinados a la práctica deportiva.

Por su parte, Gugger explicó que la decisión de reconvertir este sector estratégico responde a la necesidad de brindar a socios y socias de todas las edades una infraestructura que permita el desarrollo de actividades durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. El dirigente remarcó el compromiso social de la entidad al afirmar que una sociedad que practica deportes es, indefectiblemente, una sociedad mejor.

La jornada culminó con el tradicional corte de cintas y el encendido de las luminarias, celebrado con un cerrado aplauso por los asistentes. Como cierre de la inauguración, se realizaron exhibiciones de voleibol y básquetbol, dos de las disciplinas que encontrarán su nuevo hogar en estas instalaciones. La comisión directiva destacó especialmente la labor de los trabajadores del club, cuya tarea permitió finalizar la obra en tiempo récord para el disfrute de la comunidad deportiva.