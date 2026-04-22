El Puerto lanzó una convocatoria para inversiones en distintos predios, incluyendo la ex Pesca y Casting,

 El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la ocupación de predios portuarios bajo su jurisdicción. La iniciativa, que se extenderá por un plazo de cinco días tras su publicación en El Diario de San Pedro , se realiza conforme a lo establecido en la Resolución CGPSP N° 139/12 , regulando el otorgamiento de permisos de uso en zonas clave de la terminal bonaerense. En diálogo con el programa "Equipo de Radio", el presidente del Consorcio, Carlos Casini , explicó el alcance de la medida: "Es una publicación normativa en donde se hace conocer que el puerto tiene espacios disponibles para quienes quieran hacer uso. La idea es hacer conocer a la mayor cantidad posible de personas la existencia de espacios. No se trata de una licitación o algo determinado o preciso en marcha. Es conocer esa existencia" .

El Club Náutico inaugura su nuevo gimnasio de basquet

 

El Club Náutico San Pedro inaugurará este miércoles el nuevo gimnasio de básquet de la institución, una obra de infraestructura que funcionará en el espacio de la antigua guardería de la zona náutica. El acto oficial de apertura está programado para las 19:00, momento en el que se presentarán las renovadas instalaciones a los socios y la comunidad.

 

 La concreción de este nuevo recinto deportivo representa una importante inversión para la entidad, orientada a la recuperación y transformación de superficies existentes para dar respuesta al crecimiento de la actividad. Según informaron desde la dirigencia, el espacio fue diseñado con el objetivo de ampliar las oportunidades de entrenamiento y mejorar las condiciones de desarrollo para las categorías que integran la disciplina.

"Es un momento muy especial que nos llena de orgullo", señalaron desde el Club Náutico a través de la convocatoria. El proyecto de reconversión de la ex guardería en un gimnasio equipado para el básquet permite optimizar la zona náutica del predio, integrando áreas que anteriormente tenían un uso exclusivamente administrativo o de depósito a la vida deportiva activa de la institución.

La inauguración de este miércoles se suma a una serie de mejoras edilicias que el club viene implementando para fortalecer su oferta recreativa y competitiva. Las autoridades invitaron a la masa societaria a participar de la recorrida por las nuevas instalaciones, que quedarán habilitadas para el uso inmediato de los equipos y planteles formativos tras la ceremonia de corte de cintas. 