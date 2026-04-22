El Club Náutico inaugura su nuevo gimnasio de basquet



El Club Náutico San Pedro inaugurará este miércoles el nuevo gimnasio de básquet de la institución, una obra de infraestructura que funcionará en el espacio de la antigua guardería de la zona náutica. El acto oficial de apertura está programado para las 19:00, momento en el que se presentarán las renovadas instalaciones a los socios y la comunidad. El Club Náutico San Pedro inaugurará este miércoles el nuevo gimnasio de básquet de la institución, una obra de infraestructura que funcionará en el espacio de la antigua guardería de la zona náutica. El acto oficial de apertura está programado para las 19:00, momento en el que se presentarán las renovadas instalaciones a los socios y la comunidad.

La concreción de este nuevo recinto deportivo representa una importante inversión para la entidad, orientada a la recuperación y transformación de superficies existentes para dar respuesta al crecimiento de la actividad. Según informaron desde la dirigencia, el espacio fue diseñado con el objetivo de ampliar las oportunidades de entrenamiento y mejorar las condiciones de desarrollo para las categorías que integran la disciplina.

"Es un momento muy especial que nos llena de orgullo", señalaron desde el Club Náutico a través de la convocatoria. El proyecto de reconversión de la ex guardería en un gimnasio equipado para el básquet permite optimizar la zona náutica del predio, integrando áreas que anteriormente tenían un uso exclusivamente administrativo o de depósito a la vida deportiva activa de la institución.

La inauguración de este miércoles se suma a una serie de mejoras edilicias que el club viene implementando para fortalecer su oferta recreativa y competitiva. Las autoridades invitaron a la masa societaria a participar de la recorrida por las nuevas instalaciones, que quedarán habilitadas para el uso inmediato de los equipos y planteles formativos tras la ceremonia de corte de cintas.



