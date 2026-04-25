Basquet: Los cadetes de Náutico estiraron su invicto con otra gran victoria contra Náutico Zárate

El gimnasio José "Pepe" Geoghegan del Club Náutico San Pedro fue escenario de otra extensa jornada de básquet de alto nivel, con el enfrentamiento entre las categorías formativas del local y el Club Náutico Zárate por una nueva fecha de la ABZC.
La figura del encuentro fue el zarateño Dante "El Polaco" Rodríguez Boero (un adolescente que juega como adulto y que tiene destino de Liga Nacional, o algo más) con nada menos que 46 puntos. Entre los sampedrinos, el pivote Sebastián Rey dominó los tableros y sumó 27, acompañado como siempre por un ataque equilibrado, en el que destacaron Rafael Marorati con 20, Felipe Sagrera con 12 y el base baraderense Ignacio Caffaratti con 10.
Zárate se quedó con los partidos en U13 (53-97), U17 (56-64) y U21 (63-70).
Mitre firme en la nicoleña
Otro equipo de cadetes sampedrino tiene una temporada destacada. El conjunto del Club Atlético Mitre volvió a ganar, en este oportunidad frente a Don Bosco por 84 a 57, con 31 puntos de Lisandro López y 23 de Benjamín Calderón Monzón.
El rojo marcha tercero en la competitiva Liga Nicoleña de la categoría, detrás de Somisa y Regatas. En Infantiles se ubica 7º y en juveniles U17 están en el 6º lugar.