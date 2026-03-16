Jóvenes de Envión Canaletas realizan actividades deportivas en el Club Pescadores

El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local.

A través de esta iniciativa, los y las jóvenes que asisten a la sede de las Canaletas podrán desarrollar durante los próximos meses sus clases de educación física en diversos espacios de la institución deportiva, incluyendo el uso de la cancha de beach volley y otros sectores del predio.

La propuesta será coordinada de forma conjunta por los profesores y el equipo técnico del programa Envión. El proyecto utiliza al deporte como un eje transversal de intervención social, con el propósito de promover la inclusión social, el bienestar físico y la salud mental de los participantes a través de una práctica activa y sostenida en el tiempo.

Desde la organización destacaron que este tipo de vinculaciones territoriales permiten fortalecer valores fundamentales como el respeto, la cooperación, la solidaridad y el compañerismo. Asimismo, el uso de los espacios del Club Pescadores busca consolidar los vínculos comunitarios y dotar a los jóvenes de habilidades para la vida que resultan esenciales para su desarrollo integral.