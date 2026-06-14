Básquet: Náutico U15 hizo historia, clasificó a a la Liga Federal y a semifinales del Provincial

El equipo masculino de la categoría U15 del Club Náutico San Pedro avanzó a las semifinales de la Región Norte de la Liga Provincial de Clubes 2026, luego una doble victoria como local a Somisa de San Nicolás que, además, le aseguró un lugar en el Federal de la categoría.
El sábado por la noche, en un gimnasio José "Pepe" Geoghegan repleto, el local dio vuelta un partido que había comenzado complicado y se impuso con claridad por 85 a 56. Ignacio Caffaratti sumó 26 puntos y 5 rebotes, Rafael Marzoratti quedó con 23 tantos y 11 rebotes y Rafael Rey registró 15 unidades y 9 tableros.
Este domingo volvió a ganar, esta vez por 66 a 52, con actuaciones destacadas de Rafael Marzorati, quien aportó 13 puntos y 7 rebotes, y Gregorio "Goyo" Insúa, con una planilla de 10 tantos y 5 rebotes.
Con este resultado, el conjunto dirigido técnicamente por Augusto Carugati alcanzó un récord de 16 victorias consecutivas en igual cantidad de presentaciones, lo que le permite mantener su condición de invicto en el torneo de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires.
Más allá del pase a la siguiente instancia del campeonato bonaerense, el triunfo le otorgó al plantel "Celeste" una histórica clasificación a la Liga Federal Formativa U15, la máxima competencia de divisiones menores organizada a nivel nacional por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).
En el Provincial, Náutico suma su nombre como semifinalista en la zona Norte a los de Banco Provincia de La Plata (el otro invicto de la competencia) 9 de Julio de Junín y Náutico Zárate. Por la zona Sur clasificaron Bahiense del Norte (el club del que surgió Emanuel Ginóbili), Peñarol y Quilmes de Mar del Plata y 9 de Julio de Bahía Blanca.