Básquet: Náutico U15 hizo historia, clasificó a a la Liga Federal y a semifinales del Provincial

El equipo masculino de la categoría U15 del Club Náutico San Pedro avanzó a las semifinales de la Región Norte de la Liga Provincial de Clubes 2026, luego una doble victoria como local a Somisa de San Nicolás que, además, le aseguró un lugar en el Federal de la categoría.

El sábado por la noche, en un gimnasio José "Pepe" Geoghegan repleto, el local dio vuelta un partido que había comenzado complicado y se impuso con claridad por 85 a 56. Ignacio Caffaratti sumó 26 puntos y 5 rebotes, Rafael Marzoratti quedó con 23 tantos y 11 rebotes y Rafael Rey registró 15 unidades y 9 tableros.

Este domingo volvió a ganar, esta vez por 66 a 52, con actuaciones destacadas de Rafael Marzorati, quien aportó 13 puntos y 7 rebotes, y Gregorio "Goyo" Insúa, con una planilla de 10 tantos y 5 rebotes.