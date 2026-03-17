Cambio en los portones de acceso del cuartel de Bomberos Voluntarios

Un operativo policial terminó anoche en la aprehensión de dos hombres que, tras vulnerar el cerramiento de una obra en construcción mediante escalamiento, intentaban huir con materiales de construcción. El hecho fue detectado gracias a un rápido aviso al sistema de emergencias 911, que permitió interceptar a los sospechosos en plena fuga. La intervención policial se centró en el accionar delictivo de los sujetos, de 23 y 29 años, quienes habían logrado ingresar al predio tras sortear obstáculos físicos de altura. Una vez dentro, se apoderaron de varias bolsas de cemento y emprendieron la retirada, momento en el que fueron divisados por el personal de la Estación de Policía Comunal que patrullaba la zona tras el alerta recibido.
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Como parte de las mejoras estructurales en el cuartel, Bomberos Voluntarios de San Pedro modificó el acceso al sector en donde se guardan las unidades.
Después de 60 años, y en un trabajo conjunto entre la Asociación y el Cuerpo Activo, fueron retirados los históricos portones que, por su peso y costo de mantenimiento, no son acordes a la operatividad actual del cuartel.
Así fue el proceso de recambio, registrado en imágenes por la institución:
En su lugar, se instalaron cortinas metálicas automáticas, que facilitan la entrada y salida de los móviles con los que los voluntarios brindan servicio a la comunidad.
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