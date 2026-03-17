Cambio en los portones de acceso del cuartel de Bomberos Voluntarios

Como parte de las mejoras estructurales en el cuartel, Bomberos Voluntarios de San Pedro modificó el acceso al sector en donde se guardan las unidades.

Después de 60 años, y en un trabajo conjunto entre la Asociación y el Cuerpo Activo, fueron retirados los históricos portones que, por su peso y costo de mantenimiento, no son acordes a la operatividad actual del cuartel.



En su lugar, se instalaron cortinas metálicas automáticas, que facilitan la entrada y salida de los móviles con los que los voluntarios brindan servicio a la comunidad.









Así fue el proceso de recambio, registrado en imágenes por la institución: