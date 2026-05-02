Pusieron en marcha el proyecto de intervención con mosaicos en homenaje a Agenor Almada

Comenzó la transformación integral del Paseo Agenor Almada a través de una intervención artística colectiva que reúne a muralistas de diversos puntos del país. Durante la jornada de este sábado, más de 40 artistas especializados en la técnica de mosaiquismo dieron inicio a la primera etapa de este proyecto que busca poner en valor el espacio público y rendir tributo a la figura del emblemático nadador sampedrino.

La iniciativa, que cuenta con la coordinación general de la arquitecta María Luz Méndez, se propone intervenir las estructuras del paseo con obras que fusionan la identidad local y el arte contemporáneo. El despliegue de los realizadores atrajo la atención de vecinos y turistas que se acercaron a observar el proceso de composición de los murales.

Como complemento a la actividad principal, la jornada cultural se vio enriquecida por una exposición de cuadros presentada por el colectivo "La Vernisagge", que aportó una dimensión adicional a la propuesta artística en la zona costera. Los organizadores destacaron la importancia de la convocatoria nacional, señalando que la participación de artistas provenientes de diferentes provincias garantiza una pluralidad de estilos en el resultado final de la obra.

Desde la coordinación del proyecto confirmaron que esta intervención es solo el comienzo de un plan más extenso. La segunda etapa de los trabajos ya se encuentra programada para el próximo mes de octubre, momento en el cual se completará la fisonomía artística de este espacio emblemático de San Pedro.