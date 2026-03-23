Alejandro Acosta asumió la presidencia del Club Los Andes por los próximos dos años

En el marco de la Asamblea General Ordinaria desarrollada en la noche del viernes, la masa societaria del Club Los Andes (CALA) procedió a la renovación parcial de su Comisión Directiva y aprobó la Memoria y Balance del Ejercicio Contable N° 80. El profesor Alejandro Acosta fue designado para presidir la institución durante el período 2026-2028.

La lectura de la Memoria detalló los principales hitos de la gestión saliente, entre los que se destacó el balance de una exitosa temporada estival. Asimismo, se reseñaron las obras de infraestructura ejecutadas en sectores clave como la pileta, el parque, el gimnasio y la cantina, junto con un informe pormenorizado del desarrollo de las diversas disciplinas deportivas que se practican en la entidad.

Tras su asunción, Acosta remarcó que el Club mantendrá el apoyo integral a todas las actividades deportivas. En ese sentido, resaltó la incorporación de nuevas propuestas, haciendo especial mención a la conformación de las divisiones inferiores de Vóley, iniciativa que permitió la participación histórica del CALA en la Asociación Nicoleña.

El flamante presidente también adelantó que, junto a la nueva conducción, llevarán adelante un cronograma de obras y mejoras edilicias proyectadas para el transcurso del año, con el objetivo de optimizar los servicios en beneficio de la comunidad de socios.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada con Martín Pérez en la vicepresidencia, Guillermo Viles como secretario y Sergio Reichel en la prosecretaría. El área económica estará a cargo de Gonzalo Bonavia como tesorero y Maximiliano Viani como protesorero.

La nómina de vocales titulares se integra con Jorge Lardito, Emilio Canabal, Santiago Maza, Julian Vitale, Santiago Galeotti y Sebastián Adrover. Por su parte, el cuerpo de revisores de cuentas titulares quedó compuesto por Cristian Pereyra, Hernando Canabal y Daniel Esteve.