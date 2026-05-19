Avanza el reemplazo del adoquinado por hormigón en el ingreso a la Terminal de Ómnibus

El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado.

Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.

El secretario de Obras Públicas detalló que la intervención responde a fallas estructurales previas en el sector de circulación. Según explicó el funcionario, se están ejecutando estas tareas de acondicionamiento debido a vicios detectados en la obra original, tal vez en su ejecución, una situación que perjudicaba el movimiento operativo de los micros de larga distancia y de los servicios locales. Con el vuelco de hormigón en lugar del articulado que se colocó en su momento, se busca lograr un comportamiento estructural mucho más eficaz y resistente para una zona de uso permanente.

El proyecto demanda una inversión total de 118 millones de pesos que está siendo financiada a través del Fondo de Obras Públicas Comunitarias. La planificación de la obra civil incluye dos etapas que se realizarán de manera sucesiva, con un plazo estimado de ejecución global de un mes. Esta primera fase se concentra exclusivamente en el acceso principal, y posteriormente se prevé continuar con nuevas intervenciones en otros sectores de maniobra, avanzando por tramos para optimizar recursos, reducir los tiempos de obra y sostener el funcionamiento de la Terminal durante el proceso.

Por su parte, ante el despliegue de la maquinaria y la remoción del suelo, la Secretaría de Seguridad, a través del área de Tránsito, coordinó un operativo especial para reordenar la circulación y reducir inconvenientes para pasajeros, choferes y vecinos. De esta manera, se dispuso que mientras se desarrollen los trabajos la entrada y salida de las unidades de transporte se organice de forma provisoria por el playón del supermercado lindero a la Terminal.