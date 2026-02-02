Hackearon la cuenta oficial de Facebook de los Bomberos Voluntarios

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro denunció este lunes que su página oficial de Facebook fue vulnerada por piratas informáticos, por lo cual la institución perdió el control administrativo de dicha plataforma. Ante esta situación, las autoridades del cuartel emitieron un comunicado  para alertar a la comunidad y evitar posibles estafas o desinformación. ​Desde el Departamento de Prensa y Comunicación de la entidad informaron que el sitio denominado "Bomberos Voluntarios de San Pedro" ya no representa la voz oficial de la institución. En este sentido, solicitaron a los vecinos que ignoren cualquier tipo de mensaje, solicitud de dinero o publicación que provenga de esa cuenta, ya que el contenido no es generado por el personal del Cuartel. ​Asimismo, los responsables de la asociación instaron a los usuarios a denunciar las publicaciones de la página afectada ante la propia plataforma de Facebook para agilizar su baja o recuperación. La institución ac...

Prevén lluvias normales o inferiores a la media en el norte bonaerense para el próximo trimestre


La Dirección de Defensa Civil difundió un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que proyectó una tendencia de precipitaciones normales o inferiores a lo normal para la provincia de Buenos Aires durante el trimestre comprendido entre febrero y abril de 2026. Según el último reporte de la Subsecretaría de Emergencias provincial, este escenario afectará especialmente al norte del territorio bonaerense, incluyendo la zona de San Pedro y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para esta región, las previsiones indican que el acumulado trimestral se ubicaría en el rango de los 200 a 400 mm. En términos mensuales, se espera que las lluvias en el norte de la provincia oscilen entre los 70 y 130 mm. 

No obstante, las autoridades advirtieron que no se descartan períodos sin precipitaciones o eventos locales de lluvia intensa en cortos períodos de tiempo.

Vale recordar que el informe de la Estación Meteorológica del INTA San Pedro confirmó que el mes pasado fue el Enero menos lluvioso desde que comenzaron los registros, hace 60 años. 

En cuanto al comportamiento térmico, el pronóstico trimestral señala una tendencia de temperaturas normales o superiores a la media para toda la provincia. Las temperaturas medias para este período se situarían entre los 16ºC y los 22ºC. Específicamente para el mes de febrero, las máximas promedio suelen rondar los 28-30ºC en la zona.

El informe también destaca la influencia del fenómeno Oscilación del Sur (ENSO), que actualmente se encuentra en condiciones de "Niña débil". Si bien estas condiciones se asocian a una disminución de las lluvias, los especialistas prevén una transición hacia condiciones neutrales con una probabilidad de entre el 74% y el 85% para el próximo trimestre.

Finalmente, se recordó que febrero es estadísticamente el segundo mes con mayor ocurrencia de olas de calor en la provincia. 