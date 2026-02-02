Prevén lluvias normales o inferiores a la media en el norte bonaerense para el próximo trimestre

La Dirección de Defensa Civil difundió un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que proyectó una tendencia de precipitaciones normales o inferiores a lo normal para la provincia de Buenos Aires durante el trimestre comprendido entre febrero y abril de 2026. Según el último reporte de la Subsecretaría de Emergencias provincial, este escenario afectará especialmente al norte del territorio bonaerense, incluyendo la zona de San Pedro y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para esta región, las previsiones indican que el acumulado trimestral se ubicaría en el rango de los 200 a 400 mm. En términos mensuales, se espera que las lluvias en el norte de la provincia oscilen entre los 70 y 130 mm.

No obstante, las autoridades advirtieron que no se descartan períodos sin precipitaciones o eventos locales de lluvia intensa en cortos períodos de tiempo.

Vale recordar que el informe de la Estación Meteorológica del INTA San Pedro confirmó que el mes pasado fue el Enero menos lluvioso desde que comenzaron los registros, hace 60 años.

En cuanto al comportamiento térmico, el pronóstico trimestral señala una tendencia de temperaturas normales o superiores a la media para toda la provincia. Las temperaturas medias para este período se situarían entre los 16ºC y los 22ºC. Específicamente para el mes de febrero, las máximas promedio suelen rondar los 28-30ºC en la zona.

El informe también destaca la influencia del fenómeno Oscilación del Sur (ENSO), que actualmente se encuentra en condiciones de "Niña débil". Si bien estas condiciones se asocian a una disminución de las lluvias, los especialistas prevén una transición hacia condiciones neutrales con una probabilidad de entre el 74% y el 85% para el próximo trimestre.

Finalmente, se recordó que febrero es estadísticamente el segundo mes con mayor ocurrencia de olas de calor en la provincia.